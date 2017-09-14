Порошенко у США обговорить з американською стороною результати співпраці – Чалий

В ході візиту президента України Петра Порошенка до США планується обговорення з американською стороною результатів співпраці. Про це заявив посол України у США Валерій Чалий в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте такожРосія використовує на нашій території найсучаснішу техніку - посол України в США«Ми працюємо над тим, щоб використати візит президента країни в Нью-Йорк для того, щоб також обговорити з американською стороною результати нашої співпраці, особливо ті, що досягнуті після червня – візиту президента Порошенка в США. Ви бачили, що є дуже непогані результати як з точки зору контактів - і приїзд генерала Меттіса в Україну на парад і для переговорів, і співпраця в енергетичній сфері…, і багато інших речей, в тому числі інвестиційні проекти. Тому є що обговорити», - сказав Чалий.

Посол додав, що зі свого боку намагатиметься провести ці зустрічі на якнайвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко сформував делегацію України для участі у роботі 72-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка 12 вересня відкрилася у Нью-Йорку.

19 вересня розпочнеться тиждень високого рівня.

Порошенко має намір представити на Генасамблеї ООН ідею розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Раніше президент анонсував, що під час візиту до США проведе переговори з представниками Пентагону.