Росія відповіла Євросоюзу: "стоп-лист" діятиме після продовження санкцій проти РФ

МЗС Росії обіцяє, що російський «стоп-лист» для Європейського Союзу продовжуватиме діяти після продовження санкцій проти РФ. Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це на брифінгу в окупованій Ялті сказала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

«Я хотіла б нагадати, що у відповідь на недружні дії ЄС було прийнято російський «стоп-лист», який також продовжує діяти», - заявила Захарова.

Вона нагадала, що 14 вересня Рада ЄС учергове продовжив санкції щодо фізичних і юридичних осіб Росії до березня 2018 року.

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«Несподіванкою для нас це не стало, з огляду на упереджений підхід Євросоюзу до внутрішньоукраїнських конфлікту і небажання дати справедливу оцінку діям київського режиму з підриву процесу реалізації Мінських угод», - додала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, санкції у вигляді заборони на в'їзд і заморожування активів застосовано до 149 осіб і 38 компаній. Зі списку, який до цього налічував 153 особи і 40 компаній, були виключені четверо померлих людей і компанії, ліквідовані в результаті злиття.

Зі списку виключено Олега Пантелєєва (колишнього першого заступника комітету парламентських справ Ради Федерації РФ, помер 16 вересня 2016 року), Валерія Болотова (одного з ватажків терористичної організації «ЛНР», помер 27 січня 2017 року), Михайла Толстих (командира терористичної банди «Сомалі», убитий 8 лютого 2017 року) і Сергія Литвина («заступника голови ради міністрів ЛНР», помер 27 грудня 2016 року).

Крім того, зі списку виключено компанії «Порт Феодосія», «Керченський паром», «Керченський аеропорт/Камиш-Бурун» і додано підприємство «Кримські морські порти».

До списку, затвердженого в 2014 році, входять «глава Криму» Сергій Аксьонов, інші псевдочиновники окупованих Росією Криму і Севастополя, ватажки терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Ігор Гіркін, колишній народний депутат України Олег Царьов. Серед компаній - порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра», Національний інститут винограду і вина «Магарач», Російський національний комерційний банк та інші.

Сьогодні, 15 вересня, рішення Ради Європейського Союзу продовжити ще на півроку санкції щодо осіб і компаній, дії яких підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, було опубліковано в Офіційному журналі ЄС.