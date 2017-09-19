Саакашвілі: У мене немає конфлікту з Порошенко. Це у нього конфлікт зі мною

Екс-президент Грузії і екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі із прихильниками прийшов під Адміністрацію президента, де вимагає видати йому документи про позбавлення громадянства, повідомляє Українська правда.

"У мене немає жодного документу, щоб я йшов до суду. Вони підписали указ, який довго мені не давали, але не дали жодного документу з якими б я міг йти в суд", - заявив Саакашвілі журналістам.

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Зокрема Саакашвілі вимагає видати йому на руки документацію міграційної служби, копію указу про втрату ним громадянства, копію засідання комісії з питань громадянства, та всі супровідні листи. Він зазначив, що з цими проханнями в АП зайдуть його адвокати.

"У мене немає конфлікту з Порошенко. Це у нього конфлікт зі мною. Я йому бажаю успіхів в Америці. Я там вже був", - сказав Саакашвілі.

Сааакашвілі розповів, що відправляється до Черкас. "Я сьогодні виїжджаю вночі з Києва, виїжджаю в Черкаси, звідки буду їздити по Україні", - повідомив він.

Чк повідомляв УНІАН, раніше Саакашвілі вже заявляв про те, що конфлікту з Порошенком у нього немає. "У мене немає особистого конфлікту з Порошенком. Я не поважаю Гройсмана, але у мене немає з ним особистого конфлікту. Завдяки мені він став прем'єром. Я зробив все, щоб прибрати Яценюка [...] У мене немає жодного конфлікту з Луценком, і навіть немає ніякого конфлікту з Аваковим, це для мене занадто низький рівень", - заявив Саакашвілі.