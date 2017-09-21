Закарпатські депутати просять Порошенка ветувати закон про освіту

Депутати Закарпатської обласної ради на сьогоднішньому засіданні ухвалили текст звернення до президента України Петра Порошенка з проханням ветувати закон «Про освіту». Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 38 депутатів, проти – 1, утрималися – 4, не голосували – 13. Загалом звернення ухвалене голосами фракцій БПП, КМКС (Партія угорців України), «Відродження» та «Опозиційний блок».

У зверненні депутати зазначають, що в новоприйнятому законі порушуються конституційні права осіб, які належать до національних меншин, щодо навчання рідною мовою.

«Громадяни України, які належать до національних меншин, втрачають право на вільний вибір мови навчання, що замінюється правом одержувати освіту в державних і комунальних закладах виключно державною мовою», - наголошують депутати й додають, що таким чином порушується низка прав і свобод, передбачених та гарантованих Конституцією України. Зокрема, йдеться про гарантування вільного розвитку, використання і захисту мов національних меншин та конституційної гарантії застосування мов (ст. 10), гарантування і неприпустимість звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів (ст. 22) та гарантування громадянам, які належать до національних меншин права на навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови у державних та комунальних закладах (ст. 53).

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Депутати також звертають увагу президента на те, що низка положень прийнятого закону не відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, які Україна ратифікувала, та іншим документам.

Також, згідно з документом, введення обов’язкового вступного іспиту з української мови та літератури на рівні рідної мови для випускників шкіл з мовою національних меншин на всі спеціальності можна вважати як звуження раніше досягнутих прав національних меншин, що суперечить принципу розвитку прав національних меншин, та рівного доступу до ВНЗ як основного принципу Болонського процесу.

Депутати рекомендують водночас переглянути державні стандарти та вимоги ЗНО з української мови та літератури для випускників шкіл з мовами навчання національних меншин, які бажають продовжувати навчання не на українській філології, з урахуванням того, що українська мова для них є не рідною, щоб принцип рівності був виконаний.

«Для інтеграції національних меншин в українське суспільство (а не в українську націю) потрібно синхронізувати педагогічну, суспільну, політичну мету системи навчання державної мови і дати рівні умови для розвитку мовам національних меншин», - йдеться у зверненні.

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Депутати також наголошують, що представники національних меншин, які живуть на Закарпатті, є законослухняними громадянами України і прагнуть у повному обсязі володіти державною мовою, захищати яку потрібно і необхідно, але не обмежуючи при цьому мови національних меншин.

З огляду на все це, депутати просять президента застосувати свої повноваження, а також свій авторитет і політичний вплив і не допустити вступу в дію Закону України «Про освіту», який, на думку закарпатських депутатів, поряд із тим, що спричинить порушення конституційних прав і свобод громадян України, несе загрозу авторитету держави на міжнародній арені та може призвести до міжнаціональних конфліктів, зростання еміграційних процесів і не веде до консолідації суспільства.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про освіту», яким в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, Верховна Рада ухвалила 5 вересня. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова – українська.

У закладах освіти, відповідно до освітньої програми, можуть викладатися одна або кілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття освіти поряд з державною мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через створення класів (груп) з навчанням мовою цього народу поряд з державною мовою.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону щодо мови навчання представників національних меншин України.

У Міністерстві освіти і науки України запевняють, що мовні положення нового закону про освіту в Україні (зокрема, ст. 7 щодо мови освіти) не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.

19 вересня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон України «Про освіту» і заявив, що передає його на підпис президенту України Петру Порошенку.