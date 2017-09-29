Президент України Петро Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди. Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

«Президент доручив подати до суду на РФ через екологічну шкоду від будівництва Керченського мосту», - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, про необхідність збудувати міст через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив 19 березня 2014 року, відразу ж після анексії Криму. Пізніше прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав розпорядження про призначення підприємства «Стройгазмонтаж» Аркадія Ротенберга генпідрядником будівництва мосту-переходу до Криму.

Влада Росії планує збудувати цей перехід до грудня 2018 року.

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У травні 2017 року прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом будівництва мосту через Керченську протоку. «Будівництво мосту в протоці може призвести до регіональної екологічної катастрофи. На порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права, будується об'єкт, який становить серйозну небезпеку екології Чорного і Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення», - заявили в прокуратурі.

Також у відомстві наголосили, що будівництво гідротехнічної споруди вплине на погіршення транспортних умов протоки, а також виникне ризик проходження транспорту між опорами.

За інформацією Інституту водних проблем і меліорації НАН України, орієнтовна шкода навколишньому середовищу Чорного і Азовського морів під час будівництва Керченського мосту, за умови необхідності зміцнення морських берегів, сягне 10 млрд грн.

22 серпня прокуратура Криму заявила про намір звернутися до Космічного агентства США по допомогу в розслідуванні справи про будівництво мосту через Керченську протоку.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що будівництво мосту здійснюється на порушення міжнародного права, оскільки Україна, як прибережна держава по відношенню до півострова, не давала згоди на це. Також там висловили протест у зв'язку з введенням РФ в односторонньому порядку обмеження на морське судноплавство через Керченську протоку упродовж серпня та вересня 2017 року.

20 лютого 2014 року Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Росією Криму. Країни Заходу також не визнають анексію Криму, й упровадили низку економічних санкцій проти РФ. Росія ж заперечує окупацію півострова, і називає це «відновленням історичної справедливості».