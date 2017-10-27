"Володимировичу, земля!": Мосійчук розповів про момент вибуху

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук запевняє, що пам'ятає момент вибуху 25 жовтня і все, що сталося після нього. Про це він 27 жовтня заявив журналістам у Національному інституті хірургії та трансплантології імені О.Шалімова, передає "112 Україна".

"Я пам'ятаю, я не непритомнів. Я пам'ятаю, як Руслан (охоронець нардепа – УНІАН.), царство йому небесне, його зараз ховають, штовхнув мене в спину і крикнув "Володимировичу, земля!". Бачив спалах, бачив все. Тоді вискочив мій товариш і водій за сумісництвом, я його покликав, він відтягнув мене в машину, побіг до Руслана, там вже люди підбігли, працівники каналу кажуть "Вези його", і він повіз мене на моїй машині, ми не чекали швидку "Борис", може, це врятувало мені життя", – розповів він.

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Мосійчук зазначає, що має великі проблеми з правою ногою.

"Вся права сторона вражена і я не можу стати на ногу", – каже він і припускає, що буде ще не одна операція.

Нардеп каже, що сьогодні у нього болі сильніші, ніж вчора. Біля нього перебуває дружина із сином.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали три людини, серед них Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, двоє загинули - охоронець депутата і колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві і області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.