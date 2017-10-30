Підкуп виборців та незаконне використання бюлетенів: під час виборів до ОТГ поліція відкрила 10 справ

Під час голосування на виборах до об’єднаних територіальних громад, що відбулися вчора в Україні, поліція відкрила 10 кримінальних проваджень, з них 4 – за фактом підкупу виборців.

Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, усього в рамках цього виборчого процесу до правоохоронців надійшло 207 повідомлень, з яких 136 – у день проведення виборів.

Зазначається, що всього в рамках цього виборчого процесу до органів Національної поліції надійшло 207 повідомлень про різні події, з яких 136 – в день проведення виборів. Переважна більшість повідомлень була пов’язана з порушенням ведення передвиборної агітації та підкупом виборців. За кожним із цих фактів поліцією проводиться детальна перевірка.

«Відомості стосовно 10 фактів із загальної кількості повідомлень внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань. З них чотири – за фактами підкупу виборців, ще по 2 – за фактами незаконного використання виборчих бюлетенів, а також умисного знищення або пошкодження майна. Крім того, зафіксовано по одному факту спричинення легких тілесних ушкоджень і перешкоджання законній професійній діяльності журналіста», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що в зв’язку з проведенням місцевих виборів поліція працювала в посиленому режимі. Безпеку виборців забезпечували понад 4 тисячі поліцейських.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в Україні в 201 об'єднаній територіальній громаді відбувалися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів.

Результати виборів депутатів в одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніше ніж на п'ятий день з дня голосування, тобто до 3 листопада включно.

Результати ж виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніше як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 листопада включно.