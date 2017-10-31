Ланки одного ланцюга: Мосійчук заявив, що на нього вчинили замах вбивці Окуєвої і Махаурі

Народний депутат Ігор Мосійчук заявив про те, що вбили чеченського добровольця Аміну Окуеву ті ж люди, які вчинили замах на нього і підірвали автомобіль Тимура Махаурі.

Читайте такожУ поліції розповіли, коли Окуєва та Осмаєв відмовилися від держохорони"Вчора після вбивства Аміни Окуєвої її поранений чоловік Адам Осмаєв заявив, що це справа рук тих же осіб, які вчинили замах на мене. Я додам, що ця ж група зробила ще низку вбивств у тому числі підірвали Тимура Махаурі", - написав політик на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, вже сьогодні, 31 жовтня, можуть стати відомі проміжні результати зі встановлення зазначеної диверсійної групи.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 30 жовтня в селищі Глеваха невідомі розстріляли авто, в якому їхала пара чеченських добровольців - Аміна Окуєва і Адам Осмаєв. Жінка від отриманих поранень померла, чоловіка забралив лікарню з пораненням ноги. Встановлено, що двоє зловмисників стріляли з автоматів. Палата, де лікують добровольця, знаходиться під посиленою охороною, озброєні силовики не пускаютьсторонніх осіб, навіть у коридор відділення.

8 вересня на Бессарабці підірвали автомобіль, в якому перебував Тимур Махаурі. В результаті він загинув на місці вибуху, ще дві людини, які перебували з ним в машині отримали травми.