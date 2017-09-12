Вибух авто на Бессарабці: стало відомо, де поховають загиблого Махаурі (відео)

Загиблого чеченця Тимура Махаурі, якого у п'ятницю ввечері підірвали в авто у центрі Києва, поховають у Грузії. Ввечері у понеділок тіло літаком перевезли у Тбілісі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Попрощатися із загиблим у Києві зібралися кілька десятків його товаришів, також прилетіли його офіційна дружина та сестра. Від коментарів всі вони відмовилися, й лише поза камерою розповіли, що рішення про поховання в Грузії приймала сім'я Тимура Махаурі, справжнє ім'я якого Алі Тімаєв.

У Грузії в нього залишилися двоє неповнолітніх синів, а жінку, яка перебувала з ним в автівці, близькі загиблого називають приятелькою.

Жінка під час вибуху була сильна поранена. У неї пошкодження кінцівок, очей, м'яких тканин та внутрішніх органів.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня у центрі Києва біля Бесарабського ринку вибухнуло авто, внаслідок чого загинув водій.

Згодом стало відомо, під час вибуху авто у Києві загинув громадянин Грузії Тимур Махаурі – боєць чеченського добровольчого батальйону імені шейха Мансура.