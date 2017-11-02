Умеров про звільнення: не виконати прохання Ердогана Путін не зміг

Ільмі Умеров згадує про те, що в його бахчисарайській квартирі так і стоїть у повній готовності сумка з теплими речами. Ще зовсім недавно, будучи в Криму, заступник голови Меджлісу зібрав її, готуючись до ув'язнення.

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В кінці вересня 2017-го суд російської окупаційної влади засудив 60-річного Умерова, екс-главу Бахчисарайського району, який не покинув півострів, до двох років колонії-поселення, пише видання "Новое время".

Лише завдяки міжнародному резонансу та особистому втручанню президента Туреччини Реджепа Ердогана обох засуджених росіяни звільнили: 25 жовтня Москва передала їх Анкарі, а вже звідти вони прилетіли в Київ.

Про останні місяці свого життя на батьківщині Умеров розповідає коротко і без найменшого натяку на позитив. Він посміхається лише одного разу, коли говорить, що не хоче бути "як Савченко".

"Я став розглядати (звільнення) як вірогідне після 12 жовтня. В цей день у мене вдома з'явилися два гостя з Москви, полковники ФСБ. Вони розповіли, що була зустріч президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента Росії Володимира Путіна і що вони нібито домовилися про моє звільнення. Але є невелика формальність: потрібно, щоб я написав Путіну листа з проханням про помилування. Я категорично відмовився. Тому що я не визнаю рішення суду у моїй справі, так само як і юрисдикцію Росії в Криму", - розповідає він.

За його словами, Путін останнім часом виявився "нерукопожатым", і Ердоган — один з небагатьох керівників країн, які називають його своїм другом. Не виконати прохання Ердогана Путін не зміг.

"Кримськотатарський та турецький народи дуже близькі не тільки географічно, але й за змістом. У нас одна релігія, одна мова. І у нас завжди були дуже хороші взаємини з турецькою владою", - зазначив він.

Повну версію інтерв'ю з Умеровим читайте у свіжому номері видання "Новое время".