В Україні на прикладі Тернопільщини створюватимуть сучасні центри організації екстреної медичної допомоги - Супрун

Тернопільська область стане для прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це під час відкриття оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф заявила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

«Я хочу подякувати Тернопільській області за те, що відважилася створити зовсім нову українську систему. Вона – найкраща з усіх тих, які зараз є в Україні, бо може переключитися на єдину систему взаємодії екстрених оперативних служб «112» щоб і пожежники, і поліцейські, і бригади екстреної медичної допомоги могли співпрацювати між собою. Власне, ця система у Тернополі розроблена на досить високому рівні, а тому дуже швидко розповсюдиться по всій Україні. Відтак, ми матимемо одну національну систему», – зазначила Уляна Супрун.

Також вона підкреслила, що сьогодні на меті Міністерства охорони здоров’я України – створити єдину національну диспетчерську службу, щоб пацієнти, які живуть на межі між двома областями, могли отримати допомогу від бригади, яка знаходиться найближче до них, навіть якщо ця бригада з іншої області.

«Оперативно-диспетчерська служба, яку сьогодні відкрили у Тернополі, може працювати таким чином, адже автоматично показує, де знаходиться кожна бригада. Вона також може підключатися до інших областей і тоді диспетчер буде бачити картину по всій Україні й зможе визначити, де перебуває бригада найближча до пацієнта. Водночас, дуже важливо, щоб ми розташували всі бригади так, щоб вони могли приїхати на виклик за 8-10 хвилин. Саме тому, я переконана, Тернопільська область стане для нас прикладом і центром нової організації екстреної медичної допомоги», – сказала Супрун.

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна підкреслив, що розробником програми є місцева компанія ТОВ «Протекшн-груп».

«Відкриття оперативно-диспетчерської служби для нас є не тільки першим етапом інтеграції в систему національної програми «112», а це також наступний крок до телемедицини – комплексу організаційних, фінансових і технологічних заходів, що забезпечують надання дистанційної консультаційної медичної послуги з використанням телекомунікацій. Для нас сьогодні і завжди є пріоритетом надання якісної медичної послуги. Саме тому, із залученням коштів з Державного фонду регіонального розвитку на впровадження оперативно-диспетчерської служби в області виділили більше 7,5 млн грн», – зауважив Барна.