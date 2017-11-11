Позиція ОБСЄ не помічати російських військових в Україні блокує процес звільнення заручників - Геращенко

Позиція представників ОБСЄ не помічати російських військових на території України блокує процес звільнення заручників.

Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко сказала ввечері 10 листопада в ефірі «5-го каналу».

"Правдою є те, що переговори і робота мінських груп зайшли в глухий кут. І Україна про це сигналізує нашим партнерам, в тому числі по "нормандському формату", достатньо давно, але важливо також врахувати те, щоб вони не були у глухому куті, а рухалися все-таки до прогресу, має бути бажання трьох сторін - України, Росії й ОБСЄ. Саме ці підписанти є безпосередніми учасниками мінських груп. І очевидно, що будь-які заяви про те, що це є українське питання, українська криза - вони не відповідають дійсності", - заявила Геращенко.

За її словами представники ОБСЄ зайняли позицію «не помічати» російських найманців та російського озброєння на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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"Ми надзвичайно шануємо роль ОБСЄ, роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ - цивільних спостерігачів, які часто стають об'єктами агресії, в тому числі із застосуванням зброї з боку бойовиків на окупованих територіях, але в той же час, ми не можемо закривати очі на таку позицію часто представників ОБСЄ - не помічати очевидних речей, займати позицію – ми нейтральна, ми аполітична організація, ми відповідаємо тільки за безпеку, і тому ми не бачимо російських танків, не бачимо російських найманців з перешитими шевронами, не бачимо, звідки Донецьк обстрілювали, що там їздить якась там, знаєте, зброя, яка на всі сторони там пуляє, щоб створити провокації - це позиція, яка руйнує насправді фундамент самої часто шанованої організації ОБСЄ", - наголосила Геращенко.

У зв'язку з цим вона вважає, що позиція представників ОБСЄ є неправильною.

"І, власне, я б хотіла сказати, що переговори в Мінську заходять часто в глухий кут - тут є і відповідальність координаторів ОБСЄ", - підкреслила Геращенко.

Вона також нагадала, що цього тижня координатор ОБСЄ від гуманітарної підгрупи Тоні Фріш після багатомісячних вмовлянь української сторони нарешті відвідав в'язниці на українській території, де утримуються засуджені за скоєння тяжких злочинів, і в'язниці на окупованій території.

"Ми досі не знаємо, кого з українських заручників відвідав пан Фріш, але точно знаємо, що, наприклад, перебуваючи в Старобільському СІЗО, де утримується кадровий російський військовий (Віктор) Агєєв, затриманий за військовий злочин, за вбивство українців - в цьому його зараз звинувачують, звичайно, суд буде розглядати ступінь провини... Він навіть його не відвідав. Як таке може бути? Це планомірна позиція – не помічати російських військових на українській території? Це те, що блокує насправді переговорний процес зі звільнення заручників", - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Геращенко зазначала, що на тимчасово окупованих територіях утримують 152 українських заручника.

3 листопада в СБУ повідомили, що у заручниках бойовиків на Донбасі перебувають 155 громадян України, ще 403 вважаються зниклими безвісти.