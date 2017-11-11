Путін: Манафорт працював з Януковичем і жодного відношення до Росії не має

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявляє, що колишній голова виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт працював з екс-президентом України Віктором Януковичем і жодного відношення до Росії не має.

Про це Путін сказав журналістам за підсумками 25-го саміту форуму «Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво» в Данангу (В'єтнам), повідомляє сайт Кремля.

"Що стосується пана Манафорта, то його теж якось пов'язують з Росією. Єдиний зв'язок з Росією - це те, що він, будучи керівником і, напевно, власником, навіть не знаю, американського піарівського агентства, укладав контракти і також як бізнесмен, який працює в цій сфері, працював з Україною, в тому числі з колишнім президентом Януковичем", - заявив Путін.

"Але яке це відношення має до Росії, я не розумію. Жодного, за рівним рахунком нічого тут немає, просто порожні балачки і бажання використовувати будь-яку зачіпку для боротьби з чинним Президентом США. Але це, повторюю, не наша справа, нехай вони самі розбираються", - сказав президент РФ.

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Як повідомляв УНІАН, справа Манафорта є частиною розслідування спеціального прокурора Департаменту юстиції США Роберта Мюллера про ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року, щоб схилити їх результат на користь Трампа.

За звинуваченням Федеральної колегії присяжних, спрямованому до окружного суду у Вашингтоні, зазначається, що Манафорт і його бізнес-партнер Гейтс за співпрацю з оточенням Януковича отримали десятки мільйонів доларів. Зокрема, між 2006 і 2015 роками вони виступали як незареєстровані агенти уряду України, політичних сил Партії регіонів і «Опозиційного блоку».

Манафорт і Гейтс перерахували мільйони доларів отриманих виплат іноземним компаніям і на банківські рахунки, відкриті ними та їхніми спільниками у низці країн, і зокрема, на Кіпрі, Сент-Вінсент і Гренадини і на Сейшелах. Вони приховали існування іноземних компаній і банківських рахунків, постійно неправильно повідомляючи у своїх податкових документах, що вони не мають іноземних банківських рахунків.

Тільки звинувачення в змові з метою відмивання коштів тягне за собою покарання до 20 років позбавлення волі. Манафорт і Гейтс 2 листопада з'явилися в суді у Вашингтоні. Манафорт і Гейтс перебувають під домашнім арештом з визначеними розмірами застави в сумі 10 млн доларів і 5 млн доларів відповідно. У судовому рішенні відзначається, що вони не мають вносити заставу, якщо тільки не порушать вимогу з'являтися до суду або інші вимоги.

Суддя окружного суду у Вашингтоні Емі Берман Джексон може звільнити з-під домашнього арешту до грудня, але збереже вимогу носіння електронного пристрою спостереження і обмежить у пересуванні.