США продовжують розглядати варіант надання Україні летальної зброї - Держдеп

США продовжують розглядати питання про надання Україні летальної зброї. Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Уес Мітчелл на брифінгу в Києві.

Читайте такожСША поки не ухвалили рішення про поставку Україні оборонної зброї - Білий дімЗа його словами, під час переговорів з президентом Петром Порошенком, зокрема, обговорювалося питання надання Україні летального оборонного озброєння.

«Надання летальної зброї Україні є одним із варіантів, які ми розглядаємо. Як підкреслював міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї є однією з можливостей, які продовжують бути на розгляді», - заявив Мітчелл.