США продовжують розглядати варіант надання Україні летальної зброї - Держдеп
17:18, 15 листопада 2017Політика
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Надання летальної зброї Україні є одним з варіантів, які розглядають у США.
REUTERS
США продовжують розглядати питання про надання Україні летальної зброї. Про це заявив помічник державного секретаря США з питань Європи і Євразії Уес Мітчелл на брифінгу в Києві.
Читайте такожСША поки не ухвалили рішення про поставку Україні оборонної зброї - Білий дімЗа його словами, під час переговорів з президентом Петром Порошенком, зокрема, обговорювалося питання надання Україні летального оборонного озброєння.
«Надання летальної зброї Україні є одним із варіантів, які ми розглядаємо. Як підкреслював міністр оборони США Меттіс, надання летальної зброї є однією з можливостей, які продовжують бути на розгляді», - заявив Мітчелл.
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