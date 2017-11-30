Клімкін: Венеціанська комісія у висновку щодо закону про освіту підкреслить важливість вивчення української

Міністр закордонних справ Павло Клімкін висловлює впевненість, що Комісія Ради Європи "За демократію через право" (Венеціанська комісія) у висновках щодо закону про освіту в Україні підкреслить важливість вивчення державної мови.

Читайте такожУгорщина не буде підтримувати євроатлантичні зусилля України до скасування закону про освітуПро це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна" під час включення з Івано-Франківська.

"Ми знаємо, що найближчими днями будуть висновки Венеціанської комісії. Ми впевнені, що комісія підкреслить важливість вивчення державної мови", - сказав Клімкін.

При цьому він зазначив, що необхідно розмовляти також з громадами національних меншин.

"Маємо розмовляти з угорської громадою, маємо розмовляти з румунською громадою, з іншими - для чого? Для того, щоб розуміти, як реалізувати цей закон. Яким чином маємо запроваджувати додаткові предмети? Яким чином маємо вивчати українську? І тут я вважаю, єдиного підходу для всіх не буде, тому й зустрічаюсь з вчителями, зустрічаюсь зі школярами, намагаюсь зрозуміти, як це можна зробити оптимальним чином", - заявив міністр.

За його словами, ті норми, які будуть включені в план імплементації закону, можуть бути закріплені у майбутньому законі про загальну середню освіту.

"І це, я вважаю, для всіх є додатковою гарантією того, що наші плани будуть виконані. Ми, звичайно, не зацікавлені в тому, щоб розвивати ідентичність чи то угорців, чи то румунів, але ми зацікавлені, щоби вони знали українську як державну і розуміли, в якій країні вони перебувають, а не жили в якихось мовних анклавах. Це стосується насправді тільки угорців", - сказав міністр.

Також він сказав, що "проблема емоційного розуміння або свідомого політичного несприйняття існує у нас насправді з Угорщиною", а з іншими країнами перемовини йдуть на засадах взаєморозуміння.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон "Про освіту", мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Новим законом в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

28 вересня міністр закордонних справ Павло Клімкін направив ст. 7 закону "Про освіту" на розгляд Венеціанської комісії.

30 жовтня міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що висновки Венеціанської комісії щодо закону про освіту будуть оприлюднені орієнтовно 11 грудня.