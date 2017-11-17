Україна нікому не дозволить розмовляти з собою "в тоні шантажу" у мовному питанні - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що Україна нікому не дозволить розмовляти з собою «в тоні шантажу», зокрема, в мовному питанні, передає ЄвроПравда.

Читайте такожУкраїна пішла на поступки Угорщині щодо закону про освіту (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання народного депутата Ігоря Лапіна (фракція «Народний фронт») з приводу заяв віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна щодо можливості автономії угорців.

Гройсман зазначив, що «ми толерантна демократична країна, і ми повністю підтримуємо і забезпечуємо права національних меншин».

За його словами, жодні уряди інших країн не можуть диктувати Україні якісь умови щодо освіти і мови.

«Треба пам’ятати, що це Україна, і наша рідна мова – українська, і вона потребує шани, поваги абсолютно всіх громадян України. І ми нікому не дозволимо, як велика європейська 45-мільйонна країна, розмовляти з нами у тоні шантажу», - наголосив Гройсман.

На запитання Лапіна щодо неконституційних дій голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який видає сумнівні документи, а також не помічає розміщення прапорів інших держав на державних українських установах, - за його словами, з такими діями «ми дограємося до Закарпатської народної республіки», - Гройсман зазначив, що «ніхто не має права дозволяти собі виходити за рамки чинного законодавства, яку б назву не мала посада тієї чи іншої людини».

Прем’єр-міністр сказав, що це – доручення віце-прем’єру (при цьому не уточнив, про кого саме йдеться), щоби він розібрався з цією ситуацією.

Також Гройсман додав, що якщо будуть підстави, то він готовий звернутися до президента України щодо ситуації в Закарпатської області.

«Якщо потрібно буде звернутися до президента для врегулювання цього питання, то я звернуся», - зазначив прем’єр.

Як повідомляє ЄП, віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив про право закордонних угорців на автономію і громадянство в ефірі телеканалу М1. Він підкреслив, що в угорському суспільстві та в угорському парламентському політикумі "існує спільний консенсус" щодо того, що угорці за кордоном мають право на автономію, угорське громадянство та право голосу.

Крім того, значну частину виступу Шем’єн присвятив українському закону про освіту.

За його словами, на Закарпатті саме угорський уряд підтримує всю інституційну систему. "Це стосується матеріальної допомоги лікарям, вчителям, забезпечення безкоштовного харчування для дітей молодшого віку, доставки вакцин", – сказав він.

Однак, за його словами, нині цю структуру жорстоко атакували. "Сьогодні, доки мовне законодавство не буде відкликано, угорський уряд перешкоджатиме всім важливим для України ініціативам", – заявив Шем'єн.

Шем’єн ще у березні виступав за автономію для угорських меншин за кордоном. В українському МЗС тоді висловили сподівання, що це не офіційна позиція країни.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 50 активістів ВО «Свобода» зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради Берегова з наміром спалити його. Їм завадила поліція, яка відібрала у них прапор і повернула його на місце. Очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що такі акції є неприпустимими у багатонаціональному регіоні. Берегівський відділ поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області відкрив кримінальне провадження за ст. 296 ("хуліганство") Кримінального кодексу.