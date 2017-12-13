У ПАРЄ закликали Росію припинити постачати зброю бойовикам на Донбас

Комітет з питань міграції Парламентської Асамблеї Ради Європи стурбований гуманітарною ситуацією, яка є наслідком війни на Сході Україні та анексії Криму Російською Федерацією.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, мова про це йдеться в повідомленні, розповсюдженому ПАРЄ у середу.

Зокрема, в проекті резолюції, який був напрацьований на підставі доповіді Егідіуса Варейкиса (Литва, група європейських народників) і підтриманий Комітетом, міститься заклик до всіх держав-членів "використати спільні політичні зусилля, щоб покласти край цьому конфлікту та стражданням цивільного населення". Всі сторони війни повинні "звільнити та обміняти всіх військовополонених та людей, затриманих під час війни", поважати цивільний характер інфраструктури та забезпечити захист цивільних осіб і повний доступ до основних послуг.

Підтриманий Комітетом текст закликає російську владу припинити всю фінансову та військову підтримку нелегальним збройним угрупуванням у Донецькій та Луганській області, забезпечити повагу прав людини та безпеку усіх людей, які проживають в анексованому Криму та забезпечити до півострова безперешкодний доступ міжнародним організаціям.

У свою чергу українські органи влади повинні привести Кримінальний кодекс у відповідність до положень міжнародного гуманітарного права, прийняти законодавство про гуманітарні дії з розмінування та переглянути Закон про гуманітарну допомогу, щоб полегшити процедуру доставки гуманітарної допомоги територіям, що постраждали від війни.

Очікується, що Парламентська Асамблея обговорить проект резолюції на своєму наступному пленарному засіданні, яке пройде у Страсбурзі з 22 по 26 січня наступного року.

За даними Комітету, понад 4 мільйони людей потребують гуманітарної допомоги. Збройний конфлікт забрав життя більше 10 000 людей. Кількість людей, поранених під час війни, сягнула понад 24 000. Крім того, кількість внутрішньо переміщених осіб становить більше, ніж 1.6 млн і майже півмільйона людей шукають притулку в інших країнах, більшість з них - в Російській Федерації.