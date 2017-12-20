Адвокат Собчак пояснив, чому Крим - український

Слова російської телеведучої Ксенії Собчак щодо Криму не містять заклику до незаконної зміни територіальної цілісності РФ. Відповідну заяву її адвоката Костянтина Добриніна передали УНІАН у передвиборному штабі Собчак.

«Виступ моєї довірительки Ксенії Собчак на прес-конференції 24 жовтня, коли вона заявила, що з погляду міжнародного права, Крим - український», є лише констатацією однієї з існуючих з цього питання думок. Зокрема, висновки Венеціанської комісії від 21.03.2014 №762/2014 про кримський референдум, суть якого зводиться до висновку про можливу неконституційність (тобто невідповідності Конституції України, яка діяла на той момент) референдуму, який відбувся в Криму в 2014 році. Дана комісія є консультативним органом з конституційного права при Раді Європи», - наголосив Добринін.

За його словами, згода чи незгода з висловленою думкою цього консультативного європейського органу можна віднести лише до її особистої оцінки.

«Уважний аналіз виступу Собчак свідчить, що він не містить жодного заклику до насильницьких дій чи незаконної зміни територіальної цілісності РФ. Як відомо, після проведення референдуму в Криму ця Республіка і місто Севастополь були прийняті до складу Російської Федерації на підставі відповідних російських рішень, і в її словах жодною мірою не міститься будь-яких натяків на необхідність здійснення будь-яких дій, спрямованих на зміну ухвалених рішень», - заявив адвокат.

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Добринін зазначив, що якщо звернутися до диспозиції статті 280.1 КК РФ «Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ», то можна легко переконатися, що кримінальна відповідальність передбачена лише за такі дії.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Собчак оголосила про свою участь у виборах президента РФ.

24 жовтня вона, відповідаючи на запитання УНІАН, заявила, що з огляду на міжнародне право Крим - український.

«Ми (Росія) порушили наше слово, ми порушили Будапештський меморандум 1994 року, ми обіцяли і цієї обіцянки не дотримали», - сказала Собчак.

Вона наголосила, що «це велика проблема», і ця тема активно обговорюватиметься під час її президентської виборчої кампанії, «щоб шукати якісь виходи».

При цьому Собчак акцентувала на тому, що Україна - найважливіший партнер Росії, і добитися поліпшення відносин - «найголовніше завдання».

«Для Росії й України потрібно відновити нашу дружбу за будь-яку ціну», - впевнена вона.