У Кремлі вважають "неправильною" резолюцію ООН щодо Криму

У Кремлі заявили, що вважають "неправильною" резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

"Ми вважаємо неправильними ці формулювання і не згодні з ними", - наголосив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн. Проти - 26, утрималися - 76.

Проти резолюції виступили Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Корейська народно-демократична республіка, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, РФ, Сербія, Південна Африка, Судан, Таджикистан, Сирія, Уганда, Узбекистан, Венесуела і Зімбабве.

Серед тих, хто утримався - Бразилія, Єгипет, Йорданія, Мексика, Саудівська Аравія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, В'єтнам й інші країни.

У резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

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У документі засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Також у резолюції міститься вимога, щоб Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН з відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму для Моніторингової місії ООН з прав людини.

У резолюції відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів і правозахисників, а також підтримка України ЗМІ й неурядових організацій, які були змушені тимчасово залишити українську територію.