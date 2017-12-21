КСУ скасував заборону очолювати виші депутатам, які голосували за "диктаторські закони"

Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційною і скасував заборону призначати осіб, які голосували 16 січня 2014 року за так звані «диктаторські закони», на посади керівників вишів, передає радіо Свобода.

Читайте такожУ цей день рік тому ВР ухвалила диктаторські закони «16 січня», які підлили масла у вогонь революції (фото)Як йдеться в рішенні суду, КСУ розглянув подання 49 народних депутатів щодо конституційності схвалених парламентом 1 липня 2014 року змін до закону «Про вищу освіту» – ці зміни передбачали заборону на призначення осіб, які голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, на посади керівників вишів.

У рішенні суду вказується, що чітко не зрозуміло, які закони є «диктаторськими», тому норма не відповідає правилу правової визначеності, що «уможливлює його довільне трактування у правозастосовній практиці і може призвести до свавілля».

Крім того, КСУ наголошує, що «ніхто, у тому числі Верховна Рада, не може притягнути депутата до відповідальності за висловлювання і голосування у парламенті».

У 2014 році Верховна Рада заборонила депутатам, які голосували за «закони 16 січня», займати посади керівників вищих навчальних закладів. Серед тих, хто голосував за так звані «диктаторські закони», були депутати Михайло Поплавський (колишній ректор Київського національного університету культури й мистецтв) і Сергій Ківалов (нинішній президент «Одеської юридичної академії»).

Довідка УНІАН. 16 січня 2014 року Верховною радою, з суттєвим порушенням регламенту, були прийняті так звані «диктаторські закони». Вони суттєво порушували права громадян: значно обмежували свободу слова та зібрань, а також діяльність неурядових організацій. 28 січня того ж року ці скандальні закони були скасовані.