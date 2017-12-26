Ар'єв пояснив заяву глави МЗС Німеччини про нову модель відносин між Україною та ЄС

Існує кілька причин, чому керівництво Міністерства зовнішніх справ Німеччини говорить про те, що Україна ще не скоро може стати членом Євросоюзу.

Про це заявив очільник української делегації в ПАРЄ, депутат від БПП Володимир Ар'єв, передає Еспресо.TV.

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За його словами, такі слова варто розглядати з позиції того, що Габріель намагається налагодити відносини з Росією і є прихильником скасування санкцій проти неї.

"Є друга точка зору стандартної німецької зовнішньої політики, яка має таку умову: якщо вона робить щось на кшталт того, що я сказав, то вона має тому, хто постраждав, підсолодити певним чином пігулку", - наголосив Ар'єв.

Він пояснив, що насправді ця ідея міністра, яка навряд чи обговорювалася у Євросоюзі, була оприлюднена, щоб посилити співпрацю України з ЄС.

Депутат додав, що Габріель, попри це, все одно буде й надалі порушувати це питання, тож треба уважно стежити за тим, якими будуть його подальші кроки.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю німецькому медіаконцерну Funke Mediengruppe заявляв, що Брюссель міг би почати вибудовувати відносини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу.

Габріель вважає, що в найближчі роки ці дві країни не стануть членами Євросоюзу. "У цьому зв'язку ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчої співпраці" з ними, додав глава зовнішньополітичного відомства ФРН.