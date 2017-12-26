У МЗС Німеччини запропонували ЄС нову модель відносин з Україною для "ближчої співпраці"

Брюссель міг би почати вибудовувати взаємини з Україною і Туреччиною, спираючись на нову модель, сформовану за підсумками виходу Великобританії з Європейського Союзу. Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю німецькому медиаконцерну Funke Mediengruppe, передає DW.

"Якщо ми зможемо виробити розумну угоду з Великобританією, що регулює її взаємини з Європою після Brexit, воно може стати моделлю, придатною і для інших країн: України і Туреччини", - підкреслив міністр.

Габріель вважає, що в найближчі роки ці дві країни не стануть членами Євросоюзу. "У цьому зв'язку ми повинні подумати про альтернативні форми для ближчої співпраці" з ними, додав глава зовнішньополітичного відомства ФРН.

Німецький політик, зокрема, зазначив, що можна було б задуматися про нову, більш тісну взаємодію з Анкарою в форматі митного союзу. "Зробити це, однак, не представляється можливим, поки ситуація в Туреччині не зміниться", - додав він.

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Міністр визнав, що у цієї країни в принципі присутня політична воля для поліпшення відносин з Європою. "У нас вона також є", - підкреслив він. Зігмар Габріель назвав добрим знаком те, що цілий ряд громадян Німеччини останнім часом був відпущений у Туреччині з-під варти.

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна розраховує на асоціацію з Шенгенською зоною, приєднання до енергетичного, митного союзу та цифрового ринку з Євросоюзом.