"Цінний ресурс": Фейгін розповів, як Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів
Адвокат зазначив, що Роман Сущенко на даний момент почуває себе нормально.
Українського журналіста Романа Сущенко та інших українських громадян, яких утримують в Росії з політичних мотивів, не будуть обмінювати за списком.
Про це в ефірі Радіо Свобода заявив російський адвокат Марк Фейгін, передає Крим.Реалії.
На його думку, їх обмін будуть проводити в індивідуальному порядку.
«Путін не буде міняти українських громадян (що знаходяться в Росії – Радіо Свобода) за списком. Це більш цінний "ресурс", ніж обмін полонених ЗСУ на бойовиків. Він (Путін – Радіо Свобода) буде намагатися міняти їх по одному», – сказав Марк Фейгін.
Адвокат також зазначив, що Роман Сущенко на даний момент почуває себе нормально.
«Щодо того, як він (Сущенко – Радіо Свобода) себе почуває, то ніяких проблем у нього немає. А ось ситуація перед судом (ми завершуємо знайомитися зі справою) накручується дуже сильно. Звинуваченню дуже важливо отримати докази, звичайно, формальні докази, що Сущенко – співробітник українських спецслужб. Мені здається, що Шаройка (затриманий в Мінську український журналіст Павло Шаройко – КР) або ще когось вони для цього будуть використовувати», – заявив Фейгін.
Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 у Москві затримали кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».
Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».
21 жовтня російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.
27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.
Також Фейгін повідомляв, що український адвокат Сущенко Євген Пронін звернеться з позовом до російської сторони за утримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.