"Цінний ресурс": Фейгін розповів, як Путін буде обмінювати Сущенка та інших політв'язнів

Українського журналіста Романа Сущенко та інших українських громадян, яких утримують в Росії з політичних мотивів, не будуть обмінювати за списком.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив російський адвокат Марк Фейгін, передає Крим.Реалії.

На його думку, їх обмін будуть проводити в індивідуальному порядку.

«Путін не буде міняти українських громадян (що знаходяться в Росії – Радіо Свобода) за списком. Це більш цінний "ресурс", ніж обмін полонених ЗСУ на бойовиків. Він (Путін – Радіо Свобода) буде намагатися міняти їх по одному», – сказав Марк Фейгін.

Адвокат також зазначив, що Роман Сущенко на даний момент почуває себе нормально.

«Щодо того, як він (Сущенко – Радіо Свобода) себе почуває, то ніяких проблем у нього немає. А ось ситуація перед судом (ми завершуємо знайомитися зі справою) накручується дуже сильно. Звинуваченню дуже важливо отримати докази, звичайно, формальні докази, що Сущенко – співробітник українських спецслужб. Мені здається, що Шаройка (затриманий в Мінську український журналіст Павло Шаройко – КР) або ще когось вони для цього будуть використовувати», – заявив Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 у Москві затримали кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю».

Кримінальну справу стосовно журналіста було порушено за статтею «шпигунство».

21 жовтня російський адвокат Марк Фейгін повідомив, що слідство у справі Сущенка завершено.

27 листопада Московський міський суд продовжив Сущенку термін арешту до 30 січня 2018 року.

Також Фейгін повідомляв, що український адвокат Сущенко Євген Пронін звернеться з позовом до російської сторони за утримання Сущенка під вартою понад 14 місяців.