Газова група ЄС заслуховує позиції Нафтогазу та Газпрому

Представники НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» беруть участь у засіданні Газової координаційної групи Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомили сьогодні на брифінгу представники Єврокомісії.

За словами співробітників прес-служби Єврокомісії, засідання групи розпочалося сьогодні о 10.00, зараз заслуховуються позиції російської та української сторін щодо ситуації з постачанням газу та забезпечення надійності поставок у майбутньому.

Представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ зауважив, що засідання Газової координаційної групи планувалося на сьогоднішній день задовго до останніх подій навколо постачання газу до України, а також через Україну до ЄС, однак оскільки виникла небезпека щодо постачання, у тому числі через можливу нездатність «Нафтогазу» вчасно заплатити за спожитий російський газ, було вирішено запросити на це засідання представників Росії та України.

Інший представник Єврокомісії Пія АНДРІКІЄНЕ, у свою чергу, підтвердила, що сьогодні на засіданні Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн членів ЄС – УНІАН) президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ підніме питання забезпечення безпеки поставок газу до ЄС через Україну.

Як повідомляв УНІАН, Інтерент-видання “EUobserver” 17 червня написало, що за російський газ, який потрібно закачати в українські підземні сховища газу для забезпечення нормальних поставок газу до ЄС взимку, можуть заплатити європейські компанії.

При цьому європейські компанії, які погодяться закупити газ в Росії і оплатити його зберігання в українських ПСГ, отримають можливість продавати його взимку на спотовому ринку для покриття видатків на придбання та зберігання.

“Факт в тому, що Росія має більшу проблему, ніж Україна”, - цитує видання свого співрозмовника. “Вже був один технічний вибух”, - додав чиновник.

За даними видання, Президент Єврокомісії Ж.БАРРОЗУ та комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС 15 червня зустрілися з представниками енергетичних компаній ЄС, включаючи Eni, E.ON, OMV, Centrica, MOL, Gasunie та Gaz de France. При цьому частина зустрічі була присвячена порівнянню оцінок того, скільки накопичила газу Україна в своїх ПСГ.

16 червня прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна планує взяти в європейських банках понад 4 млрд. дол. кредиту для накопичення запасів газу в ПСГ.