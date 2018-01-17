У представництві ЄС закликали Україну скасувати е-декларування для громадських організацій

У Представництві Європейського Союзу в Україні вкотре закликали українську владу скасувати вимогу щодо електронного декларування доходів представниками громадянського суспільства, які борються з корупцією.

Про це повідомили УНІАН у Представництві Євросоюзу в Україні.

"Залучення громадянського суспільства до боротьби з корупцією має першорядне значення для прогресу, досягнутого Україною. Громадянське суспільство має виконувати функцію нагляду без надмірних перешкод та втручання. ЄС неодноразово закликав українську владу скасувати поправки щодо декларування активів представниками громадянського суспільства і зокрема зовсім нещодавно - у грудні 2017 року у першій доповіді щодо механізму призупинення безвізового режиму", - наголосили європейські дипломати.

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Підкреслюється, що головна мета системи декларування активів полягає в усуненні потенційної необгрунтованої різниці у рівні збагачення державних чиновників з можливостями, які може дати займана посада. У цьому контексті сказано, що декларування активів представниками громадянського суспільства не слугуватиме цій цілі, а скоріше призведе до надмірного тягаря та тиску на спільноту, яка представляє неурядові організації.

У Представництві ЄС наголосили, що Євросоюз та Україна погоджуються щодо того, що запропоновані правила прозорості фінансової звітності неурядових організацій повинні узгоджуватися зі стандартами Ради Європи та іншими міжнародними стандартами, як це було висловлено у спільній заяві Ради Асоціації Україна-ЄС від 8 грудня 2017 року.

Також сказано, що це питання продовжує залишатися пріоритетним напрямком взаємодії ЄС з українською владою на усіх рівнях.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проекти законів «Про внесення змін до Податкового кодексу» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги».

Законодавча ініціатива передбачає скасування зобов’язання фізичних осіб - представників громадських організацій подавати звітність у рамках е-декларування, як передбачено законом «Про запобігання корупції».