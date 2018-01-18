ЄС зробив жорстку заяву про Антикорупційний суд: нагадав українській владі про безвізові вимоги

В Європейському Союзі знову звертають увагу української влади на необхідність привести законопроект щодо Вищого антикорупційного суду у відповідність рекомендаціям Венеціанської комісії.

Про це йдеться в коментарі речника ЄС з питань зовнішньої політики власному кореспонденту УНІАН.

«Ми вітаємо подання законопроекту про створення Вищого антикорупційного суду в Україні. Проте основні положення законопроекту не відповідають рекомендаціям Венеціанської комісії, які були зроблені в жовтні 2017 року. Важливо, щоби ці питання були вирішені у цьому законопроекті, і ЄС передає це українській владі», - зазначив речник.

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Він також повідомив, що у цьому питанні ЄС тісно співпрацює зі США та Міжнародним валютним фондом, і готовий продовжувати співпрацювати з відповідними українськими органами влади для підтримки цього процесу.

"Створення справді незалежного та ефективного Вищого антикорупційного суду в Україні стало б життєво необхідним кроком у боротьбі з корупцією в країні. Його створення, як незалежного та спеціалізованого органу в рамках більш широкої незалежної, ефективної та стабільної антикорупційної інституційної структури, в рамках моніторингу механізму припинення безвізового режиму вимагає і Європейська комісія", - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект закону про Вищий антикорупційний суд. Також глава держави зареєстрував у ВР проект закону про внесення змін до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з ухваленням закону "Про Вищий антикорупційний суд". Обидва законопроекти визначені як невідкладні.

У Венеціанській комісії вважають, що єдиним шляхом у боротьбі з корупцією на високому рівні в Україні повинно стати швидке створення високого спеціалізованого Антикорупційного суду, як це передбачено законом "Про судоустрій і статус суддів", судді якого будуть обрані за прозорою процедурою за участю міжнародної спільноти.

Створення антикорупційного суду є однією з умов продовження співпраці з Україною її ключового кредитора - Міжнародного валютного фонду.

15 січня голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що законопроект про антикорупційний суд пропонуватиметься до порядку денного сесії парламенту, але розгляд його в сесійній залі цього тижня він вважає малоймовірним.

Також 15 січня стало відомо про лист голови місії МВФ в Україні Рона ван Родена на ім'я глави Адміністрації президента України Ігоря Райніна. Міжнародний валютний фонд офіційно поінформував українську владу про те, що ухвалення президентського законопроекту «Про Вищий антикорупційний суд» в його нинішній редакції означатиме порушення Києвом своїх зобов'язань перед міжнародними партнерами.

Водночас у прес-службі АПУ заявили, що президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд розроблено відповідно до Конституції України та згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

16 січня Порошенко під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні особливо відзначив тему створення цього року Антикорупційного суду. «Цього року ми запустимо його створення, і мій законопроект вже розглядається у Верховній Раді. Запрошую до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його успішного ухвалення. Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції», - сказав він.