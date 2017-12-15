У Запоріжжі презентували історію про захисників Донецького аеропорту в коміксах (відео)

У Запоріжжі презентували мальовану історію про захисників Донецького аеропорту в коміксах.

Як ідеться у сюжеті ТСН, видання готували понад рік. Автори книжки опитали три десятки учасників оборони летовища.

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Самим бійцям ідея сподобалася. Завдяки коміксам, кажуть, про героїчні сторінки сучасної війни, дізнаються ще більше людей, зокрема, молодь. Адже аеропорт став уособленням нескореності українців, які стояли на смерть, навіть знаючи, що утримати об'єкт не зможуть.

У коміксах немає кривавих сцен. На думку авторів, це допоможе пронести розповідь навідь серед найменших.