У 2017 році істотно впав рівень довіри до Луценка, Авакова, Турчинова і Парубія – опитування

У минулому році рівень недовіри населення до генерального прокурора України Юрія Луценка істотно погіршився – на 32% у порівнянні з 2016 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Фонду “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві.

Бекешкіна зазначила, що в Україні немає жодного політика з позитивним балансом «довіри-недовіри», і в порівнянні з минулим роком рівень недовіри навіть посилився.

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За даними дослідження, найбільший мінусовий баланс «довіри-недовіри» у 2017 році у лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка - 81%, секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова - 75,4%, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - 75,3%, генпрокурора Луценка - 74,9%, голови Верховної Ради Андрія Парубія - 72,1%, лідера громадського руху «Український вибір - право народу» Віктора Медведчука - 70,3%, лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 67%, лідера «Правого сектора» Дмитра Яроша - 61,9%, голови партії "Об'єднання "Самопоміч" Андрія Садового - 60,9%, лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі - 57,7%, співголови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка - 58,3%, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана - 56,2%, Київського міського голови Віталія Кличка - 51,5%.

Бекешкіна зазначила, що «рівень довіри до державних і недержавних очільників дуже низький». За її словами, на запитання, чи потрібні Україні нові політичні лідери, ствердно відповідає абсолютна більшість (66,7%), але водночас респонденти не можуть назвати таких лідерів.

Також Бекешкіна зазначила, що непогано виглядають на цьому фоні громадські діячі – у Святослава Вакарчука баланс «довіри-недовіри» теж негативний, але це показник на рівні «мінус» 5%. «Це 37%, які йому довіряють. У Володимира Зеленського теж непоганий баланс, правда, «мінус», але «мінус» 11%, і йому довіряє 33%», - розповіла вона.

«Що стосується якихось позитивних змін, то краще виглядає Національне антикорупційне бюро України - це єдина державна інстанція, в якої на 17% покращився баланс довіри-недовіри», - сказала Бекешкіна.

За її словами, хоча і тут переважає недовіра – «мінус» 12%, але якщо порівняти з прокуратурою – «мінус» 74%, то істотна перевага в плані довіри до інституції на стороні НАБУ.

Бекешкіна повідомила, що «як і раніше довіряють, перш за все, недержавним інституціям, волонтерським, громадським організаціям, церкві, а з державних - єдина інституція, якій явно довіряють- це армія».

За даними дослідження, мінусовий баланс довіри-недовіри в 2017 році у президента України - 59,6%, в порівнянні з 2016 роком цей баланс знизився на 14,4%. У Верховної Ради України мінусовий баланс на рівні 76%, в порівнянні з 2016 роком цей баланс знизився на 6,8%, в уряду України «мінус» 65,1% та 10,5% відповідно.

Дослідження проведено Фондом “Демократичні ініціативи” спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року і усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих Криму та територій Донецької і Луганської областей. Було опитано 2004 респонденти віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.