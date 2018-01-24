Волкер обговорив із Турчиновим закон про реінтеграцію Донбасу

14:25, 24 січня 2018
Політика
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Також спецпредставник США і секретар РНБО обговорили необхідність мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Курт Волкер / REUTERS

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер та секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов обговорили закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях».

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Про це дипломат повідомив у мікроблозі Twitter.

«Зустрівся з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим для обговорення закону про реінтеграцію та потребу захисту прав і добробуту українських громадян, які мешкають на Донбасі, а також необхідність мирного урегулювання ситуації на Донбасі», - зазначив Волкер.

У зустрічі також взяла участь посол США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (№ 7163).

Законом тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях визнаються частини території України, в межах яких збройні формування РФ та окупаційна адміністрація РФ становили та здійснюють загальний ефективний контроль.

Діяльність збройних формувань РФ та окупаційної адміністрації Росії у Донецькій та Луганській областях визнаються такими, що суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, і є незаконними.

Законом відповідальність за моральну та матеріальну шкоду, завдану державі Україна, органам державної влади та органам місцевого самоврядування, фізичним та юридичним особам, покладається на Російську Федерацію.

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Теги: #візит Волкера в Україну#Зустріч Волкера і Турчинова