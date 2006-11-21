Ющенко закликає не робити трагедії із вдосконалення Конституції

Президент виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає за консолідацію демократичних сил на базі нового політичного проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю трьом телеканалам, яке сьогодні увечері вийшло на Першому Національному каналі, «1+1» та ICTV .

Президент зазначив, що «сьогодні, я думаю, є великий іспит для демократичних сил. Тому що той стан, який залишився після того, як соціалісти відійшли до другого табору, плюс деякі політичні сили, які залишилися поза процесом помаранчевих сил, плюс самі процеси, які відбулися в помаранчевих, говорять про те, що, можливо, було варто розробити, з урахуванням процесів, які відбулися, ініціативу консолідації навколо нового політичного проекту демократичних сил України”.

Відповідаючи на запитання, чи має бути «Наша Україна» в центрі цього нового проекту, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Я бажав би консолідації. Я бажав би, щоб і «Наша Україна», й інші політичні демократичні сили зрозуміли, що вони повинні стати основними гравцями демократії. Такими, якими вони, до речі, були, такими, як вони, до речі, і є».

Президент висловив переконання, що на першому етапі з’їзду “Народного Союзу Наша Україна” якраз і було запропоновано розпочати цей процес. За словами В.ЮЩЕНКА, процес об’єднання має розпочатись знизу – з первинних організацій партій. Зокрема, глава держави наголосив на необхідності проведення первинних виборів керівництва партії в низових осередках. «І потім вже змінена політична сила у частині своєї структури і лідерів з’їжджається до Києва, обирає нове керівництво партії і нові керівні органи», - сказав Президент, додавши, що це, можливо, не найшвидший метод, але він є найправильнішим, оскільки повертає довіру до цієї політичної сили.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що паралельно з цим існує велике бажання серед демократичних політиків спробувати консолідувати навколо демократичних сил, у тому числі «Нашої України», інші політичні сили. „Я думаю, це може вдатися”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи є лідер у цієї нової політичної сили, В.ЮЩЕНКО зауважив, що він є, але спочатку варто говорити про процедури, „а утвердження самого лідера відбудеться на фінальній частині цього виборчого процесу. І це відбудеться на з’їзді. Я знаю, що сьогодні існує дуже багато ініціатив тих людей, які не заведені в «Нашу Україну», які готові за певних умов – демократизація виборчого процесу знизу доверху – готові увійти своєю політичною силою і ще раз підкреслити, що тільки консолідувавшись, демократичні сили можуть постати здоровою, сильною, великою потужною партією і новою силою”.

Ющенко ініціює проведення “круглого столу” щодо реалізації положень Універсалу

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо говорити про владу і опозицію – «ми говоримо про дві конструктивні сторони. Якщо ми говоримо про опозицію в нинішній редакції, то обов’язково 180 градусів – повна протилежність будь-якому слову, яке говорить влада». При цьому Президент зазначив, що від цього страждає “правда і вся нація”.

Президент переконаний, що так бути не повинно, і саме тому є потреба у проведенні “круглих столів” – з питань реалізації універсалу. «Це одна із тем, над якою я сьогодні працюю, нам потрібно його (універсал – УНІАН) довести до реалізації, тому що є національні пріоритети, які, я переконаний, можуть об’єднати і ті сили, які знаходяться в опозиції, і ті сили, які знаходяться сьогодні при владі”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент висловив жаль, що до сьогодні такої моделі не було, і тому його мета - спонукати політичні сили до консолідації.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Секретаріаті Президента України відбулася церемонія підписання Універсалу національної єдності. Документ підписали від Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.

Свої підписи під документом також поставили Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО цей документ не підписала.

Ющенку не подобається, що в газових питаннях уряд став непублічним

Зокрема, В.ЮЩЕНКО, відповідаючи на запитання щодо його оцінки 100 днів уряду, серед іншого сказав, що йому „не подобаються ті речі, які відбуваються довкола газової тематики. Ми починаємо втрачати публічність. Ми не розуміємо формулу ціни”.

В.ЮЩЕНКО розповів, що він до сьогодні ще не бачив протоколу, яким скріплена ця ціна. „Я його чекаю”, - сказав Президент. За його словами, “не отримавши формулу ціни, ми не отримуємо логіки формування ціни в майбутньому”. „Якщо 130 доларів це політична ціна, тоді буде щороку перед груднем місяцем виникати аналогічна ситуація, що є нині”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Ющенко закликає не робити трагедії із вдосконалення Конституції

За його словами, цінність номер один, яку треба зберегти і передавати з року в рік, – це демонстрація високої політичної стабільності. „Тому що політична стабільність – це інтеграл культури, розвитку нації, в економічному, демократичному, в усіх інших аспектах”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент переконаний, що нинішня Конституція такого балансу не забезпечує. „Вона не виписує мандат стабільності. Це теза друга, що Конституція потребує вдосконалення”, - сказав він.

Він зазначив, що зміни 2004 року були компромісом з метою недопущення протистояння: „Коректно ставлячись до Конституції, ми, звичайно, розуміємо, що два роки тому Україна стояла перед громадянською війною. Стояло питання, чи міністр дасть команду сімом тисячам військових стріляти, чи не дасть, роздавши перед цим патрони. Чи суспільство порине у рівень протистояння, який потім доведеться знімати роками, чи ні. Чи треба досягати політичного компромісу, маючи на увазі, що потім через вдосконалення, через діалог ми будемо рушити проблеми, які постали перед нами”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що повноваження Президента треба вдосконалювати. „Для цього перехідного періоду вони, на мій погляд, потребують більшого збалансування, особливо у відносинах з урядом. Подивіться, що відбувається у правоохоронних органах. Це перша ознака дисбалансу, коли ми бачимо бездієву прокуратуру, дуже слабкий прогрес у судах, процеси, які відбуваються в парламенті, в тому числі по перетягуванню народних депутатів з однієї фракції в іншу, формулюючи це під іншими приводами, звичайно. Це є свідченням того, що раніше в нас уже було. Це рецидиви, які повертаються в наше життя і політику, вони є дуже небезпечними і нездоровими”, - наголосив він.

Як приклад Президент також запропонував подивитися, що відбувається в економічному житті, коли, за його словами, “пропонується ручне управління мільярдними сумами, коли проблеми компенсації ПДВ повертаються як насущні проблеми відносин влади з бізнесом”. Главу держави насторожує, що сьогодні йде мова про 4 млрд. прострочених платежів. „В цих питаннях, звичайно, не емоції повинні грати роль. Повинен бути правовий формат, який регулює відношення трьох інституцій”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Ющенко називає головними здобутками революції свободу слова і бізнесу

“Ми дійсно отримали свободу слова. Можливо, ще не свободу журналіста, але свободу слова. Ми вивели країну з ізоляції», - сказав Президент.

Він зазначив, що завдяки Помаранчевій революції Україну “викреслили з усіх ганебних списків” міжнародних організацій, які, за його словами, ставили за мету робити спеціалізований моніторинг за Україною.

Крім того, за словами Президента здобутком можна називати те, що Україна отримала статус країни з ринковою економікою як у Європі, так і в Америці.

”Ми почали новий діалог влади з бізнесом, тому до бюджету надійшло на 54% більше коштів, ніж це було в попередньому році. Це не за рахунок зростання економіки, а за рахунок системних факторів, які привели до одного результату: влада і бізнес почали подавати одне одному руку», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що зросла кількість інвестицій в Україну.

“Якщо взяти перше півріччя, інвестиції у 2,5 разу більші, ніж у попередньому році. І звідки, ви думаєте, прийшли ці гроші? Це те, що ми називаємо економічний курс і політична стабільність. Це те, що ми стали цікаві, про нас почув весь світ”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Уряд за 100 днів роботи не виконав жодного положення універсалу

Даючи оцінку 100 днів уряду, Президент наголосив, що підставою до формування цього уряду можна назвати Універсал національної єдності. Водночас, за словами В.ЮЩЕНКА, „якщо говорити про пріоритети, відзначені в універсалі, за сто днів я не можу пригадати якийсь, щоби про нього можна було звітувати, дивлячись в очі виборцям, партійним колегам, опонентам, різним інститутам влади”.

Зокрема, йому, як економісту, неприйнятна урядова концепція з управління зерновим ринком. „Це рецидиви, які призведуть до того, що, врешті-решт, продажем зерна на експорт у нас буде займатися одна структура, яка матиме відношення до когось...”, – наголосив В.ЮЩЕНКО.

Розкритикував В.ЮЩЕНКО і те, що закон про Кабінет Міністрів виписує сам Кабінет Міністрів. „Вибачте, це навіть належить до теми моралі, це не тільки правнича тема. Який би ми не мали унікальний уряд, але все-таки йому виписувати закон про себе не є досить коректним”, - зауважив він.

Критика з боку Президента звучала і щодо газової політики уряду, і щодо заяв Віктора ЯНУКОВИЧА в Брюсселі про зовнішньополітичний курс в частині НАТО, які не відповідають положенням закону про основи безпекової політики.

Приділив В.ЮЩЕНКО увагу і роботі уряду над ухваленням державного бюджету. „Я неодноразово на засіданнях, у тому числі у себе в Секретаріаті, наголошував, що тема бюджету – це не тема міністра фінансів, звести дебет і кредит. Це тема політики 2007 року, яку формує Президент, уряд і парламент. У цьому треба шукати узгодження і побачити цю політику в пріоритетах, акцентах”, - сказав глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО зазначив, що це все-таки лише сто днів. “Це тільки, можливо, команда отримала партитуру і починає настроювати інструменти. Парламент і уряд працюють більш-менш в унісон”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що хоче питання, які його турбують у роботі нового уряду, „відрегульовувати в зародковому стані, не давши змогу їм розвиватися в непрогнозованій тенденції. З цією метою в мене досить активний діалог із прем’єр-міністром”.

Також він висловив переконання, що і уряд, і Верховна Рада, і Секретаріат Президента розуміють одне, що “ми повинні демонструвати солідарну політику”. „Тоді система влади, незалежно від того, про який інститут ми говоримо, буде успішною. Якщо мова йде про перетягування канатів, у тому числі прецеденти по парафуванню прем’єр-міністром підписів Президента і таке інше, це речі неприйнятні, вони надають цим відносинам таку пікантність, яка не добавляє порозуміння”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.