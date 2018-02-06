У ВР зареєстрований законопроект “Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби”, яким пропонується, між іншим, законодавчо закріпити у Збройних силах привітання “Слава Україні” та відповідь – “Героям слава”.

Уряд пропонує офіційно ввести військові привітання “Слава Україні”, “Героям слава”.

Відповідний законопроект № 7549 від 5 лютого зареєстрований у Верховній Раді.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Зокрема, документом пропонується внести зміни до статті 84 стройового статуту ЗСУ, замінивши радянське привітання “Здрастуйте, товариші”, “Бажаємо (бажаю) здоров’я” на “Слава Україні”, “Героям слава”.

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“На вітання начальника або старшого за військовим званням “Слава Україні” всі військовослужбовці, як перебувають у строю або поза ним, відповідають “Героям слава”, - сказано у проекті закону.

Аналогічними фразами пропонується і прощатися, тоді як на сьогодні статутна форма прощання звучить так: “До побачення, товариші”, “До побачення”.

Крім того, законопроектом пропонується зберегти привітання “товариш”, коли військовослужбовець звертається до міністра оборони, який є цивільною особою.

Так, пропонується у статті 53 статуту закріпити, що під час звертання до міністра оборони та його заступників, які є цивільними особами, військовослужбовець називає їх посаду, додаючи перед назвою посади слово “товаришу”.