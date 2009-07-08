ПАРЄ занепокоєна: Україна не забезпечує незалежність судів

Парламентська Асамблея Ради Європи занепокоєна тим, що в Україні не створено умов для забезпечення незалежності судової влади.

На цьому наголошувалося сьогодні під час зустрічі у Верховному суді України з делегацією Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини, повідомили УНІАН у прес-службі ВСУ.

Європейських експертів цікавила, насамперед, проблема забезпечення незалежності судової влади в Україні і створення для цього відповідних умов. У зв’язку з цим суддя Судової палати у кримінальних справах ВСУ Василь ФІЛАТОВ поінформував їх про існуючу нині процедуру призначення суддів в Україні.

Доповідач Комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини Христос ПУРГУРІДЕС зазначив, що на думку європейських фахівців, є певні слабкі місця у цій системі, зокрема, обрання професійних суддів безстроково Верховною Радою. За умови надмірної заполітизованості всіх процесів, що спостерігається наразі в Україні, зауважив Х.ПУРГУРІДЕС, такий порядок обрання також може носити політичний характер, і це згубно позначається на незалежності судової влади загалом.

Заступник керівника апарату ВСУ, начальник правового управління Микола ХАВРОНЮК наголосив на тому, що в Україні існує декілька причин, що суттєво впливають на незалежність судової влади. Це, зокрема, катастрофічне недофінансування судової системи. Нинішнього року ця ситуація погіршилась настільки, що Рада суддів України вимушена була провести спеціальне засідання, аби вирішити, де брати гроші на конверти, оскільки процес правосуддя міг просто зупинитися.

Водночас, констатував М.ХАВРОНЮК, понад п’ять років поспіль ВР не приймає в останньому читанні проект закону «Про особливості фінансування судової влади». Ситуація ускладнюється й тим, що орган, який має організаційно забезпечувати діяльність судової системи: Державна судова адміністрація, - перебуває в структурі виконавчої влади і, відповідно, цілком залежний від уряду.