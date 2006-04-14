У RosUkrEnergo скінчився газ для України?

Ексклюзивний продавець імпортного газу Україні RosUkrEnergo з 10 квітня на 50% зменшив поставки газу в цю країну. Про це сьогодні пише російська газета «Время новостей».

За інформацією видання, «причиною обмеження послужили тотальні неплатежі з боку «Нафтогазу України». Тепер середньоазіатський газ одержує тільки спільне підприємство RUE і «Нафтогазу» - «УкрГаз-Енерго». У «Газпромі» і «Нафтогазі» одержати коментарі не вдалося, зазначає «ВН».

Газета нагадує, що з 4 січня 2006 року імпортний газ надходить в Україну через спільне підприємство «Газпромбанку» і Raiffeisen Investment - зареєстровану в Швейцарії компанію RosUkrEnergo. Цього року вона викупить у «Газекспорта» 17 млрд. кубометрів російського газу за ціною 230 дол. за тисячу кубометрів. А також близько 42 млрд. кубометрів туркменського газу, 8 млрд. узбецького і 7 млрд. казахського. Ціна цих поставок є комерційною таємницею, але, за інформацією «Время новостей», практично не відрізняється від тієї, яку сам «Газекспорт» платить продавцям з Центральної Азії. Згідно з домовленостями, RUE має продати 26 млрд. кубометрів «Нафтогазу» на російсько-українському кордоні, а 32 млрд. - компанія «УкрГаз-Енерго» по 95 дол. Ця структура була створена на паритетних засадах українським монополістом і швейцарським трейдером для реалізації газу промисловим споживачам в Україні.

«ВН» пише, що «українські власті всіма силами зволікали з допуском «УкрГаз-Енерго» до роботи на ринку, а зрештою видали «знущальну ліцензію», яка дає право поставити кінцевим споживачам всього лише 5 млрд. кубометрів. Якщо це рішення не вдасться оспорити, СП доведеться продавати газ іншим трейдерам, втрачаючи ринок і гроші.

Тим часом, пише «Время новостей», ще до обмеження поставок заступник голови правління «Газпрому», член координаційної ради RosUkrEnergo Олександр МЕДВЕДЄВ зустрівся з вузьким колом українських журналістів, «щоб змалювати всю незавидність газової ситуації в цій країні». За його словами, у України немає іншого шляху, як купувати газ за європейськими цінами. Відбудеться це рано чи пізно, залежить від того, наскільки лояльним буде Київ у ключових питаннях для реалізації експортної стратегії «Газпрому». А саме - перспективах доступу до ринку кінцевого споживання і до контролю над газотранспортною системою. О.МЕДВЕДЄВ зробив прозорий натяк, що плавність переходу до європейських стандартів прямо пропорційна комфорту діяльності на ринку «УкрГаз-Енерго» - спільного підприємства з продажу газу промисловим споживачам. І дипломатично пожалівся на те, що українські власті могли одержати будь-який дисконт, погодившись компенсувати його «Газпрому» часткою в компанії з управління системою магістральних газопроводів за ринковою оцінкою.

«Все одно ми дійдемо до того, що в Україні будуть європейські ціни... - цитує О.МЕДВЕДЄВА «Українська правда». - Особисто мені здається, що рівень цін на газ в Україні залежатиме, зокрема, від домовленостей RosUkrEnergo і «УкрГаз-Енерго», а також від розвитку ситуації на внутрішньому ринку в цілому. В нинішній ситуації я не вважаю ринковим рівень ціни в 95 дол. за тисячу кубометрів, за якою RosUkrEnergo поставляє газ в Україну». При цьому він повідомив, що «ціна на газ, що надходить в Україну, була зафіксована тільки на перше півріччя», і «1 липня 2006 року буде піднято питання про перегляд ціни».

«Якби нам вдалося створити газотранспортний консорціум, то визначення цінового параметру було б внутрішнім питанням України, - заявив заступник голови правління «Газпрому». - Ми про це говорили неодноразово, і відповідні пропозиції досі лежать на столах керівництва вашої країни. Причому, зрозумійте, ніхто ж вашу трубу викопувати не збирається. У її реконструкцію потрібно протягом трьох років інвестувати близько 8 млрд. дол. (ця цифра була одержана фахівцями Shell, які проводили аудит газотранспортної системи «Нафтогазу» - «ВН»). У України цих грошей немає. Попередні угоди про створення консорціуму були досягнуті на найвищому рівні. А нова влада чомусь намагається їх уникнути».

О.МЕДВЕДЄВ також повідомив, що минулої осені «Газпром» пропонував Києву «самому визначитися з ціною, який він хоче одержати на внутрішньому ринку». «А дельту різниці від реальної ціни конвертувати в акції ГТС, згідно з її ринковою оцінкою, і передати їх нам, - сказав він українським журналістам. - Чому цією пропозицією знехтували? Для мене донині загадка».