Власників RosUkrEnergo не знає навіть ФСБ Росії

Міністерство закордонних справ Росії і Федеральна служба безпеки Росії не мають в своєму розпорядженні інформації про власників 50% акцій RosUkrEnergo (RUE), номінальним утримувачем яких є австрійська компанія Raiffeisen Investment AG.

Відповідну інформацію МЗС і ФСБ Росії направили в Державну Думу РФ у відповідь на депутатський запит з вимогою до МЗС, ФСБ, Торговельно-промислової палати (ТПП) і ВАТ «Газпром» надати відомості про реальних власників RUE і копію договорів між «Газпромом» і австрійською компанією Raiffeisen Investment AG, зареєстрованою в Швейцарії, повідомляє сьогодні газета «Коммерсант-Украина».

«За даними, що є у ФСБ Росії, вказана компанія в Росії не акредитована і офіційного представництва не має, у зв`язку з чим відомостей про її власників ми не маємо» в своєму розпорядженні, - цитує «Коммерсант-Украина» лист, підписаний заступником директора ФСБ Юрієм ГОРБУНОВИМ. Аналогічний лист надійшов також від віце-президента ТПП Сергія КАРИТІНА.

Статс-секретар МЗС Росії Григорій КАРАСІН повідомив, що RUE зареєстрована в торговому реєстрі швейцарського кантону Цуг 22 липня 2004 року із статутним фондом в 100 тис. швейцарських франків (1 швейцарський франк – 3,9 грн.). Проте і МЗС Росії “не вдалося одержати відомості про осіб, інтереси яких представляє як номінальний утримувач акцій австрійська компанія Raiffeisen Investment AG, оскільки їх розкриття суперечить швейцарському законодавству», - цитує видання Г.КАРАСІНА.

ВАТ «Газпром» відмовився надати Держдумі копії договорів з RUE, пославшись на комерційну таємницю.

Як стверджує видання, сьогодні депутати Держдуми РФ мають намір направити аналогічний запит на ім`я генерального прокурора Росії Володимира УСТІНОВА з метою «витребувати з «Газпрому» текст договору і запросити інформацію про засновників Raiffeisen Investment AG». Ініціатором депутатського запиту виступив депутат фракції «Родина» Олег ШЕЇН. «У випадку формальної відписки Генпрокуратури депутат має намір звернутися до Дмитра МЕДВЕДЄВА – першого віце-прем`єра і голови ради директорів «Газпрому», - відзначає «Коммерсант».

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про поставки російського газу в Україну, згідно з якою Україна купуватиме російський газ за ціною 95 доларів за 1 тисячу кубометрів у компанії RosUkrEnergo (RUE). У свою чергу RUE купує російський газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисячу кубометрів. Висока ціна російського газу для RosUkrEnergo компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому транзитна ставка за транзит російського газу до Європи збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 доларів.

Поява RosUkrEnergo як постачальника газу в Україну викликала безліч нарікань в українському політикумі через звинувачення в непрозорості діяльності цієї компанії, що звучали на її адресу від ряду політиків.

Екс-прем`єр-міністра Юлія ТИМОШЕНКО заявляла, що, за її даними, відношення до RosUkrEnergo мають екс-голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій БОЙКО, перший заступник голови правління «Нафтогаза» Ігор ВОРОНІН і бізнесмен Семен МОГІЛЕВИЧ.

Президент Віктор ЮЩЕНКО 1 лютого заявив, що серед власників компанії RosUkrEnergo немає жодної української державної структури. За його словами, він одержав цю інформацію від українських спецслужб.

Водночас Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН 7 лютого заявив, що 50% RosUkrEnergo належать Україні.

14 лютого В.ЮЩЕНКО доручив уряду надати повну інформацію про діяльність компанії RosUkrEnergo.

1 березня В.ЮЩЕНКО зазначив, що не володіє повною інформацією про засновників RosUkrEnergo, і підкреслив, що Україна як держава не має ніякого відношення до створення цієї компанії.

На сьогоднішній день відомо, що половина акцій RosUkrEnergo належать «Газпрому», а інші формально знаходяться у власності Raiffeisen Investment AG (Австрія), але він тільки представляє приватних осіб, які своїх імен не розголошують.