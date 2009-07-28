Ющенка лякають «статусом лузера», якщо той заветує закон про вибори

Новий закон про вибори Президента визначає, хто з кандидатів на цей пост реальний, а хто технічний.

Таку думку в коментарі, переданому УНІАН, висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, кажучи про позицію Секретаріату Президента щодо вірогідного ветування цього закону главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ.

За словами експерта, неприйняття нового закону про вибори Президента України з боку окремих кандидатів видає їх нездатність вести повноцінну кампанію і претендувати на перемогу.

Зокрема, О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що закон став, свого роду, лакмусом, що проявив суть претендентів на президентство з огляду на їх «реалістичність» або «технічність».

«Питання адаптації виборчого законодавства на цьому етапі є винятково технічним. Тому вся та істерія, яка розпочалася в ЗМІ з боку окремих кандидатів, які не претендують на перемогу, зайве підтверджує несерйозність їх намірів і технологічну суть їх балотування», - заявив експерт.

Водночас, на думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, обмеження термінів проведення кампанії є значною мірою декларативним, оскільки ряд кандидатів, не чекаючи формального старту виборчої кампанії, вже її почали.

Також О.ГОЛОБУЦЬКИЙ відзначив, що якщо Президент заветує закон, для нього з`явиться загроза почати свою виборчу кампанію «в статусі лузера», оскільки можна впевнено прогнозувати подолання вето в парламенті, що не сприятиме зростанню шансів В.ЮЩЕНКА на повторне президентство.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА повідомила, що В.ЮЩЕНКО має намір ветувати прийнятий 24 липня Верховною Радою закон про вибори Президента як недемократичний.

За її словами, глава держави вважає відступом від демократії норми змін до законодавства про вибори Президента України, проголосовані народними депутатами на засіданні Верховної Ради.