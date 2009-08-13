Грузія звинувачує Росію в порушенні угоди про припинення вогню

МЗС Грузії звинувачує Росію в грубому порушенні шестипунктової угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року. Про це йдеться в офіційній заяві зовнішньополітичного відомства Грузії, надісланій до ІА "Новини-Грузія".

Як зазначено в заяві, "1-й і 2-й пункти угоди забороняють застосування сили і закликають до кінцевого припинення військових дій".

"Незважаючи на це, на Росію та її маріонеткові режими покладається відповідальність за життя 30 грузинських правозахисників і 10 цивільних осіб, які загинули після серпня 2008 року в Цхінвальському регіоні та Абхазії, поблизу окупаційних ліній, і за те, що поранено було більше 80 осіб", - сказано в заяві.

При цьому МЗС стверджує, що "збройні сили РФ і незаконні збройні формування маріонеткових режимів постійно здійснюють грабежі, мародерства, вбивства і викрадання людей".

Щодо 3-го пункту угоди, який передбачає безперешкодну доставку гуманітарної допомоги в регіони, в заяві зазначено, що "збройні сили РФ, персонал ФСБ і т.зв. "прикордонники" постійно блокують доставку гуманітарної допомоги в регіоні Цхінвалі та прилеглих селах".

Що стосується 5-го пункту угоди, який передбачає повернення збройних сил РФ на позиції до 7 серпня, в МЗС Грузії заявляють, що "Росія не тільки не виконала цей пункт, навпаки, цілеспрямовано збільшила кількість збройних сил і додатково ввела важке озброєння в окуповані регіони Грузії".

МЗС наголошує, що за 5-м пунктом, "військові сили Росії повинні залишити Ахалгорський район і Верхню Абазію (Кодорську ущелину), які ніколи не були частиною зони конфлікту ні в 90-х роках, ні до серпневої війни".

У МЗС називають "порушенням міжнародного права будівництво військових баз в окупованих регіонах Грузії".

У заяві як ще одне порушення угоди про припинення вогню зазначено, що до Абхазії і Цхінвальського регіону не впускають спостерігачів ЄС (МНЕС), і що Росія наклала вето на діяльність місій спостерігачів ООН і ОБСЄ.

Також МЗС заявляє, що "порушуючи шостий пункт угоди, президент РФ шляхом одностороннього визнання "незалежності" сепаратистських регіонів, наперед виключив ідею проведення будь-яких міжнародних переговорів з питань стабільності і безпеки".

"Росія не збирається виконувати власні міжнародні зобов`язання", - наголошує зовнішньополітичне відомство Грузії. Водночас у заяві сказано, що "Грузія, як відповідальна держава, зі свого боку повністю виконала взяті в рамках зазначеної угоди зобов`язання".

На закінчення МЗС Грузії заявляє, що "міжнародне співтовариство має вчинити тиск на Росію, щоб змусити її виконати угоду про припинення вогню, і в першу чергу вивести свої військові сили з території Грузії". Це Росії доведеться зробити також, "як довелося Радянському Союзу вивести частини своєї армії із Східної Європи і Афганістану", - зауважено при цьому.