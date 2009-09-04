Посол України прокоментував лист Медведєва

Україна самостійно визначатиме свою політику, а не слідувати сигналам з Росії, ЄС або США.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в РФ Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы», коментуючи лист Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА до керівництва України.

К.ГРИЩЕНКО зазначив, що такого роду звернення зазвичай надсилаються через дипломатичні канали, а не через ЗМІ. За його словами, коли він почув заяву Д.МЕДВЕДЄВА, то головною думкою було те, яким чином події навколо заяви зможуть позначитися на розвитку двосторонніх відносин.

Посол заявив, що всі перераховані в заяві Президента РФ питання вирішуватимуться Україною і новим керівництвом, яке оберуть українські виборці.

«Це не буде рішення, заявлене тут. Це не буде реакція на побажання, висловлені в тій або іншій формі з Москви, Вашингтона, Брюсселя або будь-якого іншого місця», - заявив він. При цьому К.ГРИЩЕНКО зазначив, що в даному питанні сходяться всі провідні політичні сили в Україні, «навіть якщо з окремих питань вони можуть займати відмінну від офіційної влади позицію».

Коментуючи рішення російського Президента не відправляти до України нового посла Михайла ЗУРАБОВА, К.ГРИЩЕНКО висловив побажання, щоб «посол Росії в Україні був». «Але це, звичайно, справа російської сторони – присилати чи ні», - додав він.

При цьому К.ГРИЩЕНКО вважає, що нинішня ситуація обов`язково зміниться в найближчому майбутньому. «Я впевнений, що Новий рік ЗУРАБОВ зустрічатиме в Києві», - сказав він, додавши, що сам також постарається зустріти 2010 рік у Києві, не виключивши, що, може, доведеться його зустрічати в Москві.

Відповідаючи на питання про наявність особливих відносин між Україною і Росією, К.ГРИЩЕНКО висловив побажання, щоб між нашими країнами були такі ж особливі відносини, як між США і Канадою. За його словами, ці країни були союзниками під час двох світових воєн, «коли треба було боротися з колосальною загрозою цивілізації, як її розуміли керівники тих країн». У цих країнах найбільші посольства двох держав. Мільйони громадян перетинають кордони двох країн. «Але ніхто в Оттаві не розповідає, чи забороняти носіння зброї десь в Техасі чи ні, скасовувати страту (в окремих штатах) або все ж таки продовжувати, всупереч європейській традиції, страчувати людей», - сказав він. Крім того, хоч англійська мова і домінує в обох країнах, але в США також «ніхто не говорить, як діяти Квебеку, де французька мова є основною», - зазначив К.ГРИЩЕНКО.