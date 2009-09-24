Команда Черновецького вже готує до продажу «смачні» об'єкти метро

Київська влада почала підготовку до приватизації об`єктів метрополітену, пише тижневик «Коментарі:».

За інформацією видання, минулого тижня Головне управління комунальної власності міста Києва доручило керівництву метрополітену терміново провести інвентаризацію майна. Йдеться про майже два десятки об`єктів Київського метрополітену, включно з будівлею інженерного центру по вул. В.Васильківській, 22 (над станцією «Площа Л.Толстого»), будинком по вул. Хрещатик, 19, у якому розташований центр зв`язку метрополітену, і адміністративною спорудою по просп. Перемоги, 35 (над станцією «Політехнічний інститут»).

Потенційно найсерйознішою проблемою для столичного метрополітену стане приватизація будинку по В.Васильківській, 22 площею близько 20 тис. кв. м, відзначають «Коментарі:». Тут розміщується центр керування метрополітеном, що об’єднує абсолютно всі комунікації від локальних комутаційних вузлів. У цій будівлі зосереджені відповідні канали зв`язку й передачі даних, що забезпечують роботу диспетчерських центрів. За допомогою диспетчерських центрів контролюється абсолютно вся життєдіяльність метро й безпека руху поїздів (запобігання зіткнень, управління інтервалом руху і стрілочним господарством тощо), управління енергопостачанням всіх підземних і наземних об`єктів, основними механізмами, що здійснюють підтримку мікроклімату в тунелях і на станціях, ескалаторами, відкачка ґрунтових вод і багато чого іншого. Крім цього, засобами дистанційного контролю й керування забезпечується попередження й ліквідація надзвичайних ситуацій - падіння пасажирів із платформи на колію, допомога пасажирам, загоряння, задимлення, короткі замикання, вихід з ладу зношеного рухомого складу.

У випадку зміни власника будівлі по В.Васильківській, 22 може виникнути необхідність переселення служб інженерного центра, закупівлі й установки нового обладнання. Просто перебазувати наявне обладнання в «новий офіс» -- нереально, зауважує тижневик. Це означало б припинити роботу метрополітену на кілька місяців.

За оцінкою видання, будівництво нової будівлі інженерного центра, закупівля й монтаж нового обладнання, проведення ліній зв`язку й т.п. обійдеться столичному бюджету в 150-200 млн. доларів. А при нинішніх цінах на нерухомість виручити від продажу намічених об`єктів метрополітену такі кошти проблематично.

Крім того, витрати на переїзд і закупівлю «другого комплекту» устаткування будуть виглядати дивно на тлі нестачі коштів на придбання нових вагонів і добудування станцій «Деміївська», «Голосіївська» й «Васильківська» (готовність яких становить 80-90%), резюмують «Коментарі:».

Тижневик відзначає, що рішення про приватизацію деяких об`єктів метрополітену Київрада прийняла ще 28 серпня 2008 року, коли були внесені зміни до рішення від 08.02.2007 р. №62/723 «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2007-2010 роки». У листопаді 2008 р. це рішення опротестувала прокуратура Києва. У квітні 2009 року сесія Київради намагалася відхилити цей протест, але не змогла добрати одного голосу.