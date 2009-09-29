Україні не варто чекати ініціатив з Німеччини

Результати виборів у Німеччині не матимуть значного впливу на розвиток українсько-німецьких відносин.

Таку думку в інтерв’ю “Німецькій хвилі” висловили експерти.

За словами директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря БУРАКОВСЬКОГО, упродовж перебування при владі німецького уряду на чолі з канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ двосторонні економічні відносини України та Німеччини розвивалися у звичному режимі.

На його думку, проблеми, що виникали між двома країнами, були пов`язані не з позицією Берліна, а зі слабкою конкурентноздатністю української економіки та перманентною внутрішньополітичною кризою.

“Сьогодні стосунки України та Німеччини перебувають в позитивній фазі, й немає підстав очікувати радикальних змін”, – вважає експерт.

За його словами, нині спостерігається втрата інтересу до України з боку Німеччини та більшості європейських партнерів. В цій ситуації, вважає І.БУРАКОВСЬКИЙ, Києву не варто чекати ініціатив з Берліна, а слід якнайшвидше заявити про себе ефективними антикризовими заходами та реформаторськими зусиллями.

У свою чергу, говорячи про відносини України з Німеччиною, науковий директор Школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексій ГАРАНЬ нагадав, що блокування адміністрацією А.МЕРКЕЛЬ спільно із Францією вступу України до НАТО та гальмування української інтеграції до ЄС відбулося під впливом російського фактору. Однак, на його думку, це пояснювалося не лише політикою А.МЕРКЕЛЬ, а й традиційною проросійською орієнтацією міністра закордонних справ Німеччини, соціал-демократа Франка-Вальтера ШТАЙНМАЄРА.

Більш сприятливою для України в новому німецькому уряді була би коаліція християнських демократів з лібералами, вважає О.ГАРАНЬ. Але у відсутності прориву в українсько-німецьких відносинах, за його словами, винний не колір правлячої коаліції в Берліні, а нестабільність та неефективність влади в Києві, яка давала підстави скептично ставитися до нашої держави.

“І хто б тепер не переміг на виборах в Німеччині, вирішальною для майбутніх стосунків Берліна з Києвом і далі залишається ситуація в українській, а не німецькій владі”, - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, партійний союз ХДС/ХСС на чолі з канцлером Німеччини А.МЕРКЕЛЬ переміг на виборах до Бундестагу, що відбулись 27 вересня.