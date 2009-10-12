Вкладникам Ощадбанку доведеться чекати грошей від Тимошенко 400 років?

Обіцянка прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо погашення протягом 2-х років зобов’язань держави по виплатах знецінених заощаджень громадян так і залишилася передвиборчим гаслом, оскільки, навіть враховуючи закладений ресурс на ці цілі на 2010 рік, виплати 2008-2010 років становитимуть лише 5,5% необхідного обсягу.

Такого висновку дійшли фахівці Секретаріату Президента. Інформаційну довідку щодо ситуації із поверненням громадянам знецінених заощаджень Ощадного банку СРСР оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Зобов’язання держави перед громадянами за знеціненими заощадженнями, поміщеними в установи колишнього Ощадбанку СРСР, складають 121,9 млрд. гривень, стверджується у довідці. Протягом 11 років (з 1997 по 2008 рр.) було виплачено 10,5 млрд. гривень. У 2009 році заплановано витратити на зазначені цілі ще 250 млн. гривень. Отже, на початок 2010 року, з урахуванням виплати запланованого обсягу у 2009 році, заборгованість за знеціненими заощадженнями становитиме 111,15 млрд. гривень.

Автори довідки стверджують, що до Реєстру вкладників станом на 09.10.2009 включено 12 968 846 особи, з яких отримали виплати 6 392 793 громадянина – це “складає лише 49,3% від загальної кількості зареєстрованих”. На виплату “Юлиної тисячі” чекають ще 6 576 053 громадян.

Водночас у проекті держбюджету на 2010 рік на здійснення виплат за знеціненими заощадженнями закладено ресурс у обсязі 250 млн. гривень – такий самий як у 2009-му. Тобто із загальної кількості вкладників, які не отримали до цього часу компенсацію, але внесені до реєстру, у 2010 році компенсацію зможуть отримати лише близько 4%.

«За передбачених на 2010 рік темпів повернення заощаджень для повного розрахунку держави за своїми зобов’язаннями необхідно буде понад 400 років», стверджується в аналізі.