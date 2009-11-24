РНБО: українські військові в Афганістані не беруть участі в боях

Апарат Ради національної безпеки і оборони України заявляє, що 20 листопада прийняла рішення про збільшення з 10 до 30 осіб чисельності українського миротворчого персоналу в Афганістані, який участі у бойових діях не бере.

Про це йдеться в заяві Апарату РНБО щодо коментарів стосовно участі України в операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Зокрема, Апарат РНБО спростовує заяву кандидата на пост Президента України Сергія ТІГІПКА, який заявив, що РНБО збільшила «в рази» чисельність українського контингенту в рамках місії ООН в Афганістані. «Йдеться про пряму участь в бойових діях», заявив С.ТІГІПКО, а також звернув увагу, що «з країн, не пов’язаних прямими зобов’язаннями відповідно до статуту членів Альянсу, тільки Україна та Грузія останнім часом вирішили розширити свою участь в афганській операції».

“Подібні оцінки не відповідають дійсності та можуть завдати значної шкоди національній безпеці України”, - йдеться в заяві Апарату РНБО.

Як зазначається в документі, “в рішенні Радбезу, одностайно підтриманому всіма присутніми членами Ради національної безпеки і оборони України, йдеться винятково про збільшення чисельності українського миротворчого персоналу у Афганістані з 10 до 30 осіб. Питання про направлення миротворчого контингенту (тобто озброєного військового підрозділу) до Афганістану взагалі не розглядалось і ніколи не планувалося до розгляду на засіданні РНБО, оскільки це вимагає інших політичних та юридичних процедур. До того ж український миротворчий персонал у цій країні озброєний лише індивідуальною стрілецькою зброєю для самозахисту”.

За інформацією Радбезу, участі у бойових діях миротворчий персонал не бере, виконуючи лише функції: участі у плануванні заходів співробітництва між Міжнародними військовими силами та цивільними органами влади і населенням Афганістану з надання останнім допомоги у відбудові та розвитку країни; виявлення та знешкодження саморобних вибухонебезпечних предметів; надання медичної допомоги представникам Міжнародних сил та місцевому населенню; дорадча допомога лікарям місцевих лікарень.

За даними Апарату РНБОУ, одночасно, із держав, що не входять до Альянсу, збільшили свою присутність в цій країні Австралія (на 250 осіб), Азербайджан (на 50 осіб), Фінляндія (на 65 осіб), Нова Зеландія (на 190 осіб) та Швеція (на 80 осіб), також долучилися до операції Боснія та Герцеговина (10 осіб) і Об’єднані Арабські Емірати (25 осіб). Загалом, у міжнародній операції беруть участь 43 держави, з яких 15 не є членами НАТО.

У РНБО також наголошують, що “не відповідає дійсності та є професійно некоректною теза, що “не обов’язково вступати до НАТО, щоб проливати кров за неї”. Українські миротворці ефективно сприяють винятково мирному відродженню Афганістану, припиненню війни і виходу громадянського суспільства цієї країни із глибокої гуманітарної катастрофи. Україна діє згідно із міжнародними зобов’язаннями як держава-член ООН”.

За інформацією Апарату РНБО, “Афганістан не є членом НАТО. Вирішити питання переходу до мирного способу національного розвитку за рахунок власних сил, або сил обмеженої кількості міжнародних суб’єктів, ця країна не спроможна. Крім того, ситуація в афганській провінції Гор, де перебуває переважна більшість наших миротворців, не викликає особливого занепокоєння. Це одна з найбезпечніших територій Афганістану”.

Що стосується національних інтересів в Афганістані, то серед них можна виділити щонайменше дві основні групи, йдеться в заяві.

Перша – стосовно безпеки України. Як зазначено в Стратегії міжнародної миротворчої діяльності України, «в умовах глобалізації світового розвитку, посилення взаємозв’язку і взаємозалежності держав … віддаленість від зони конфлікту перестає бути гарантією збереження стабільного стану національної безпеки будь-якої держави світу». Для України, територією якої проходять економічні та гуманітарні коридори між Азією та Європою, ситуація в Афганістані має особливу актуальність, оскільки неминучі наслідки конфлікту – тероризм, організована злочинність, незаконний обіг наркотиків, масова міграція тощо можуть за короткий час поширитися на Україну та посилити існуючу кризу. Тому, саме з огляду на національну безпеку України, ефективніше протистояти їм спільними зусиллями в зоні конфлікту, аніж потім боротися самотужки на території власної держави. Генеральний Секретар ООН ПАН Гі Мун на московській конференції з Афганістану в березні цього року заявив, що «без підтримки міжнародної спільноти Афганістан не зможе подолати свої проблеми, які загрожують безпеці країн всього регіону та світу в цілому».

Друга група національних інтересів стосується економічних аспектів. Участь України у міжнародній операції в Афганістані створює пріоритети для залучення вітчизняних підприємств, установ та організацій до відбудови та розвитку економіки і соціальної сфери Афганістану, зазначають в РНБО. “Це економічно вигідно для обох наших країн. Закладаючи підвалини такої співпраці нині, ми зможемо значно розширити її у посткофліктний період. Конкретні заходи щодо реалізації таких інтересів нашої держави в Афганістані були також предметом обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони України 20 листопада ц.р.”, - йдеться в повідомленні.

“Рада національної безпеки і оборони України у вирішенні згаданого питання діяла на підставі та в межах повноважень, визначених Конституцією України і законами “Про основи національної безпеки України” і “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”, – наголошує Апарат РНБО України.