Що одержала Москва за відмову від штрафів, дізнаємося пост-фактум?

Експерти позитивно оцінюють факт підписання доповнень до газових контрактів між Україною та Росією.

Таку думку вони висловили в переданому УНІАН експертному опитуванні Інституту Горшеніна щодо значення підписаного між «Газпромом» і НАК «Нафтогаз України» доповнення до газового контракту від 19 січня 2009 року, відповідно до якого обсяг поставок газу до України в 2010 році знижено з 52 мільярдів кубометрів до 33,75 мільярдів кубометрів. Також сторони письмово зафіксували відсутність штрафних санкцій за обсягами споживання газу Україною в 2009 році.

Зокрема, народний депутат, заступник голови Партії регіонів, заступник голови Комітету Верховної Ради з ПЕК Юрій БОЙКО вважає, що Росія підписала доповнення до контракту тільки з однієї причини: «Вони чудово розуміють, що нам нічим платити, й тому вони просто зафіксували». При цьому Ю.БОЙКО зазначив, що наша країна завжди купувала газ у такому обсязі, який був їй необхідний, і в жодному газовому контракті штрафні санкції передбачені не були. Хоча сам факт підписання «Нафтогазом України» і «Газпромом» доповнення до контракту Ю.БОЙКО вважає позитивним. «Це, мабуть, єдиний позитивний момент. Тому що ціна, яку вони підписали, непідйомна для нашої промисловості – це, звичайно, суцільний негатив», - зазначив депутат.

Народний депутат із фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ назвав позитивною подією для нашої країни підписання доповнення до контракту. «Є зафіксоване доповнення до договору, згідно з яким Росія не штрафуватиме нас за недобір газу. Зафіксовано також фактично спожитий обсяг 2009 року й приблизний обсяг – 33 мільярди кубів – у 2010 році», - нагадав депутат. Про те, як далі розвиватимуться газові відносини двох країн, Т.СТЕЦЬКІВ сказав: «Побачимо. Ми ж не знаємо, що було за лаштунками переговорів двох прем`єрів. Дізнаватися про це ми будемо тільки пост-фактум. Думаю, що Росія просто так нічого не прощає. Спочатку Україна підписала невигідний для себе контракт, де були передбачені штрафні санкції, потім Росія прихильно від цих штрафних санкцій відмовилася й, зрозуміло, що не просто так. А ось що таке «не просто так» - не знає ніхто, окрім тих двох людей, які вели переговори – прем`єр-міністра України і прем`єр-міністра Росії», - зазначив він.

У свою чергу, народний депутат від БЮТ Олександр ГУДИМА вважає, що підписання доповнення до газового контракту України та Росії означає, що ніяких несподіванок, за умови, що Україна розраховуватиметься своєчасно, у нас не буде. «Це ринковий, європейський шлях. Ціни на газ, згідно із прогнозами самого «Газпрому», й далі залежатимуть від нафти, а нафта падатиме з 80 доларів за барель до 60. Виходячи з цього, ціна на нафту коливатиметься в межах коливань минулого року, тобто ціна на газ буде приблизно на такому ж рівні – вона коливатиметься біля позначки 250 доларів за тисячу метрів кубічних. Отже, ніяких надзвичайних подій не очікуються», - сказав О.ГУДИМА.

Колишній народний депутат Володимир МАЙСТРИШИН вважає, що «будь-які домовленості, підписані на папері, краще за ті, які не підписані на папері», тобто позитивний момент у підписанні доповнення до контракту є. Говорячи про політичну складову газових домовленостей України з Росією, В.МАЙСТРИШИН зазначив: «Цього року штрафні санкції стягуватися не будуть. А далі подивимося, як ви поводитиметеся. Наступного року штрафні санкції залишаються, в цьому вся проблема. Штрафні санкції існують і з європейським споживачем у «Газпрому», але вони там існують на рівні 100% від невибраного обсягу, а у нас 300% невибраного обсягу. Ось у чому проблема. Нормально поводитеся цього року – брати не будемо. Подивимося, як поводитиметеся наступного року», - зазначив він.