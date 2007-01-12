Костенко вважає, що Україна зробила велику дурницю

Колишній керівник Робочої депутатської групи з набуття Україною без`ядерного статусу, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО вважає помилковим швидке ядерне роззброєння України.

Про це йдеться в заяві, переданій УНІАН прес-службою УНП.

«14 років тому екс-Президент України Леонід КРАВЧУК підписав угоду про "ядерне розорення" України. Ми могли розтягти процес ядерного роззброєння аж до 2003 року», - переконаний Ю.КОСТЕНКО.

"Удар по національній безпеці та багатомільярдні матеріальні втрати є головними наслідками для України підписання 14 січня 1993 р. Л.КРАВЧУКОМ "тристоронню угоду" щодо ядерного роззброєння України”, - додав він.

Він наголошує, що КРАВЧУК підписав угоду всупереч висновками Робочої депутатської групи та позиції Верховної Ради.

"Тристоронню угоду" між Україною, Росією та США, яка дозволила вивести з території України ядерне озброєння без будь-якої адекватної компенсації є роззброєнням, здійсненим не в інтересах України, а в інтересах інших держав – у першу чергу Росії та США", - переконаний він.

Ю.КОСТЕНКО підкреслює, що твердження Л. КРАВЧУКА про те, що Україна змушена була просити Росію забрати ядерну зброю, через її небезпечність для населення не відповідає дійсності.

“Я стверджую, що ми могли розтягти процес ядерного роззброєння аж до 2003 року. Але стратегічна наступальна зброя, тобто чотирьохзарядні боєголовки, були повністю вивезені з України за два роки, а тактична ядерна зброя – ще 1992 року, - наголошує Ю.КОСТЕНКО.

Він також вважає, що Україна могла підтримувати в безпеці ядерні озброєння. На його думку, необхідно було звернутися до світової спільноти, в тому числі до США та Росії, і встановити міжнародний контроль за системою зберігання ядерних боєголовок, в тому числі на території України, де було 5 сховищ для зберігання тактичних і стратегічних боєзарядів.

“Це означало б, що Україна роззброюється, але роззброюється в своїх національних інтересах, а не в інтересах чи Росії чи США", - переконаний Ю.КОСТЕНКО.

Він наголосив, що компенсації від "Великої сімки", які отримує Росія за знищення третини свого ядерного потенціалу, обчислюються сумою 25 млрд. дол., а Україна отримала у вигляді компенсацій 276 млн. дол. лише на технічну допомогу від США.

“У результаті ми зі свого власного бюджету фінансували своє ядерне роззброєння, в тому числі й знищення шахтних пускових установок, проти чого категорично заперечувала Робоча група”, - додав ЮКОСТЕНКО.

Він нагадав, що постійно переконував Л.КРАВЧУКА, щоб він наполягав на компенсації, яка б відповідала принаймні вартості 10 тонн плутонію та 50 тонн високозбагаченого урану, які містилися в нашій тактичній зброї – за приблизними оцінками це понад 10 млрд. дол.

Як відомо, Ю.КОСТЕНКО був керівником Робочої депутатської групи з підготовки до ратифікації Договору "СТАРТ-1" і набуття Україною без`ядерного статусу (1991-92). Перший керівник урядової делегації України на переговорах з Росією щодо ядерної зброї (1992). Завдяки його позиції ядерну зброю СРСР, розташовану на території України, визнано власністю України. Від керівництва делегацією був усунутий Л.КРАВЧУКОМ за те, що відмовився підписувати угоди, якими Україна практично задарма віддавала Росії третій у світі за свєю потужністю ядерний потенціал.