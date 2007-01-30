Медведько вирішив, що він рівновіддалений

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що в минулому році Генпрокуратура зберегла статус політично незаангажованого органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на розширеній колегії ГПУ за підсумками роботи цієї установи в 2006 році.

За словами О.МЕДВЕДЬКА, «минулий рік в багатьох відношеннях був доленосним». У цьому контексті він назвав парламентські вибори, створення коаліції, “розмежування влади між гілками влади” тощо.

Втім, як підкреслив генпрокурор, «одним із головних досягнень минулого року я вважаю збереження незалежного статусу Генеральної прокуратури і рівновіддаленості від усіх політичних сил».

Говорячи про стан злочинності в Україні в минулому році, О.МЕДВЕДЬКО поінформував, що рівень загальної злочинності зменшився більш ніж на 13%. Зокрема, за його словами, суттєво зменшилася кількість тяжких та особливо тяжких злочинів.

На думку О.МЕДВЕДЬКА, це сталося завдяки покращенню соціально-економічного стану населення.

Як зазначив генпрокурор, для подолання в подальшому рівня злочинності в Україні необхідна більша координація діяльності між правоохоронними органами. У зв`язку з цим О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що з керівниками цих органів є домовленість найближчим часом провести відповідну нараду, а в подальшому також запрошувати їх на колегії Генпрокуратури.

Продовжуючи у своїй доповіді аналіз стану злочинності та боротьби з нею, О.МЕДВЕДЬКО висловив стурбованість кількістю злочинів, скоєних на 10 тис. населення. Зокрема, він вказав на не досить «якісну» боротьбу з цими явищами в Севастополі та Запорізькій області.

У той же час генпрокурор зазначив, що кожен третій злочин, скоєний в Україні, залишається не розкритим.

Також генпрокурор висловив стурбованість тим, що в Донецькій, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Черкаській областях та Республіці Крим не досить належно йде робота щодо розкриття навмисних вбивств. Втім, він сподівається, що стан речей в цьому напрямку зміниться, якщо найближчим часом Верховна Рада ухвалить закон, який передбачатиме передачу деяких кримінальних справ, які скоюються стосовно особи, на досудове слідство до МВС.

Також у своїй доповіді О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що в Україні надто повільно ведеться боротьба з корупцією. За його словами, для покращення роботи в цьому напрямку необхідна персональна відповідальність керівників регіональних прокуратур.

До негативних явищ О.МЕДВЕДЬКО також відніс «перекручення» статистичної звітності; порушення органами прокуратури кримінальних справ, які не є підслідністю прокуратури. Аналізуючи нагляд органів прокуратури за ситуацією щодо виплати заробітної плати, О.МЕДВЕДЬКО сказав, що торік органами прокуратури було порушено понад 1,6 кримінальних справ, значна частина з яких була направлена до суду, внаслідок чого робітникам виплачено понад 930 млн. грн. боргів із зарплати.

Говорячи про стан злочинності в Збройних силах України, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що минулого року кількість фактів незаконного заволодіння військовим майном та коштами, що були виявлені прокурорами, зросла майже вдвічі.

Аналізуючи кадровий стан в ГПУ, О.МЕДВЕДЬКО сказав, що торік вдалося стабілізувати кадровий потенціал та, зокрема, що стосується керівного складу прокуратури.

У той же час він запевнив, що ГПУ не має наміру проводити ніяких «революційних, масових кадрових змін».