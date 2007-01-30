Рудьковський не хоче продавати Укртелеком

Міністр транспорту і зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ виступає проти приватизації «Укртелекому».

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні на прес-конференції.

«Я, як міністр, вважаю, що приватизація такої компанії і віддача контрольного пакета іноземній компанії або іноземному інвесторові не сприятиме розвиткові телекомунікаційної галузі в Україні», - відзначив він.

За словами міністра, «якщо «Укртелеком» буде продано цього року, як було запропоновано Секретаріатом Президента, ми не одержимо навіть половини ціни за цю компанію».

На думку М.РУДЬКОВСЬКОГО, гідну ціну за «Укртелеком» можна одержати у разі, якщо впродовж 1-1,5 років провести серйозну підготовку приватизації.

«Якщо ця компанія буде приватизована, то впродовж наступних трьох цих років зі 120 тис. там залишиться максимум 50 тис. працівників», - переконаний М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

На думку міністра, «Укртелеком» має перебувати під контролем держави, а «ми повинні просто поліпшити менеджмент».

М.РУДЬКОВСЬКИЙ, наголосив, що не погоджується з тим, що в фінплані «Укртелекому» на 2007 рік закладено збитки в розмірі 500 млн. грн. «Ця компанія не може бути збитковою, вона має перспективу», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України 26 січня ц.р. підписав Закон №580-V «Про внесення змін до деяких законів України», ухвалений парламентом 11 січня 2007 року. Законом визнано такими, що втратили силу закони «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» і «Про припинення дії Закону України «Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства «Укртелеком».

Фонд державного майна надіслав листа прем`єр-міністрові, в якому пропонує виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 32,8% акцій ВАТ “Укртелеком” і 34,6% акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд також пропонує закріпити в держвласності 50% плюс 1 акція «Укртелекому» і «Одеського припортового заводу», а також реалізувати на українських фондових біржах 10-відсотковий пакет акцій цих ВАТ. ФДМ також пропонує розмістити 5,4% акцій “Одеського припортового заводу” щодо пільгового продажу.

Заступник голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат України Олександр БОНДАР вважає, що основною метою планів ФДМ щодо “Укртелекому” і «Одеського припортового заводу» є не допустити їх реальної приватизації.