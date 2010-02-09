Янукович поділить трубу між Росією, Європою і Україною порівну?

Вступивши на посаду Президента України, Віктор ЯНУКОВИЧ має намір відтворити консорціум з управління газотранспортною системою (ГТС) країни. Як стало відомо російській газеті «КоммерсантЪ», «Газпрому», «Нафтогазу України» і європейським споживачам запропонують по 33,3% у консорціумі.

Сенсаційну ідею В.ЯНУКОВИЧ оприлюднив у неділю увечері в ефірі телеканалу "Інтер": "Нам треба повернутися до створення газотранспортного консорціуму. Це вигідніше, ніж будувати нові газотранспортні системи". Він не назвав відкрито свою ініціативу пропозицією до Росії, і навіть побічно не згадував адресата своєї промови. Проте того ж дня в ефірі регіональної миколаївської ТРК пан В.ЯНУКОВИЧ прямо заявив: "Я вноситиму пропозицію зі створення консорціуму для експлуатації системи (ГТС України – «Ъ») і її реконструкції з метою збільшення обсягів прокачування газу". У разі реалізації його ініціативи, «українська труба здатна прокачувати до Європи до 200 млрд. кубометрів газу на рік».

У 2009 році транзитом по території України пройшло 75 млрд. кубометрів російського газу, зазначає видання. "За цей короткий період часу (п`ять років президентського терміну Віктора ЮЩЕНКА – «Ъ») ми втратили довіру наших партнерів - Росії і Європи, тому що ми сильно підводили їх», - нарік В.ЯНУКОВИЧ. «За ці п`ять років мимо України стали будувати газопроводи «Північний потік» і «Південний потік», - резюмував він. За його словами, якщо створити консорціум і збільшити потужність ГТС на 80 млрд. кубометрів, то Росії не потрібно буде будувати обхідні газопроводи.

Джерело в Партії регіонів пояснило «Ъ», що в консорціумі «Газпрому», «Нафтогазу» і європейським енергоконцернам належатиме по 33,3%. "Теоретично є варіант, що близько 9% у консорціумі одержить також Centragas як компенсацію за втрачені 11 млрд. кубометрів газу в ПСГ. Але це питання переговорів», - уточнив співрозмовник «Ъ». (Centragas - австрійська компанія, співзасновник разом із "Газпромом" трейдера RosUkrEnergo, підконтрольна українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ.)

Те, що наміри кандидата у президенти України не були просто передвиборчими обіцянками, 8 лютого підтвердив перший заступник міністра палива та енергетики України Вадим КОПИЛОВ. "Сьогодні швидко збудувати відносини з "Газпромом", щоб вони дали можливість поліпшити умови для України, просто так неможливо. Ситуація настільки гостра, що створювати консорціум потрібно якнайшвидше", - сказав він учора на прес-конференції в Києві.

Тим часом у "Газпромі" не поспішають вітати ініціативи нового українського лідера. "Коментувати ідею консорціуму можна буде лише після вивчення пропозицій по суті", - пояснив офіційний представник "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ. Інший менеджер монополії сказав, що підстав для зміни договору від 19 січня 2009 року немає, отже і ціни переглядати не доведеться. За словами співбесідника "Ъ", у випадку з Україною може бути застосований "білоруський варіант", коли країна впродовж декількох років одержувала знижку в ціні газу за рахунок придбання "Газпромом" 50% акцій ВАТ "Белтрансгаз". Раніше англо-голландська корпорація Shell оцінювала ГТС України більш ніж у 10 млрд. дол. "Газпром" своїх оцінок не давав.

Що стосується відмови від будівництва газопроводів в обхід України - Nord Stream і South Stream, у «Газпромі» неофіційно пояснили, що «поки що немає ніяких підстав змінювати стратегію диверсифікації маршрутів поставки». «Пан ЯНУКОВИЧ буде при владі не так довго, як повинні працювати газопроводи», - пояснив учасник газового ринку РФ.

Президент East European Gas Analysis (США) Михайло КОРЧЕМКІН зазначає, що зупинити будівництво Nord Stream буде дуже важко, а ось відмовитися від South Stream - корисно, оскільки в його основі лежить ідея перманентного конфлікту Росії і України.