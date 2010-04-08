У КС вважають чинними обидва рішення - заборону та дозвіл «коаліції тушок»

Рішення Конституційного Суду України щодо можливості входження окремих народних депутатів до складу парламентської коаліції було винесено на основі правової ситуації, що склалася на сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова КС Андрій СТРИЖАК сьогодні на прес-конференції.

«Конституція не змінилась (з моменту винесення КС рішення щодо формування парламентської коаліції виключно фракціями у вересні 2008 року – УНІАН). Змінилось правове регулювання – був прийнятий закон про Регламент (Верховної Ради) на кінець через другі наші потуги. Нове тлумачення на цьому етапі ми не могли давати без урахування закону про Регламент, тому що конституційне положення реалізовано тільки зараз, на превеликий жаль», - сказав А.СТРИЖАК.

Водночас він зауважив, що рішення КС від 2008 року щодо коаліції залишається чинним, але у зв’язку з прийняттям закону про Регламент ВР правова ситуація змінилась.

Разом із тим А.СТРИЖАК не повідомив, скільки суддів КС проголосували за оприлюднене сьогодні рішення, але у тексті рішення вказано лише 14 суддів КС з 18. На уточнююче питання журналістів А.СТРИЖАК відповів, що три судді у відпустці, а один хворів.

Крім того, А.СТРИЖАК висловив сподівання, що оприлюднене рішення принесе користь суспільству, бо саме з таких морально-суспільних та правових позицій виходив КС, приймаючи своє рішення.

«Конституційний Суд України не розглядав цю справу як спір, як конституційно-правовий конфлікт, а виходив з реальних процесів життя, які не завжди можна прочитати в книгах чи законах», - сказав А.СТРИЖАК.

Він зазначив, що в Конституції України закладено дуалізм, що, з одного боку, депутати мають імперативний мандат, але водночас депутат не є «кріпаком» і може вільно голосувати.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій об`єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів конституційного складу Верховної Ради.

11 березня в парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина, а також окремі народні депутати.

Того ж дня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання народних депутатів від Партії регіонів про конституційність положень статті 61 Регламенту Верховної Ради України.

Сьогодні було оприлюдено рішення Конституційного Суду у даній справі, згідно з яким окремі народні депутати, зокрема ті, які не перебувають у складі фракцій, що ініціювали створення парламентської коаліції, мають право входити до складу коаліції.