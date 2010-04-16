Молдова просить замінити російських військових на цивільну місію

Молдова хотіла би бачити в Придністров’ї цивільну місію з міжнародним мандатом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив учора віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції Молдови Віктор ОСІПОВ, виступаючи на надзвичайному засіданні делегації Європарламенту у зв’язках з Молдовою.

“Ми би хотіли, щоб нинішня місія була замінена цивільною місією з міжнародним мандатом”, - сказав він.

За словами В.ОСІПОВА, зараз Молдова намагається здійснити ряд кроків для поновлення переговорів щодо політичного врегулювання Придністровської проблеми. Так, молдовський міністр зазначив, що з 2006 року фактично не відбулося жодного офіційного раунду переговорів в форматі “5+2” (Росія, Україна, ОБСЄ, США, ЄС, а також Молдова та Придністров’я – УНІАН), а спочатку 2009-го і майже до листопада – повністю припинилися всі контакти між Молдовою та Придністров’ям, в тому числі на рівні громадян обох територій.

В.ОСІПОВ повідомив, що в результаті проведених новим молдовським урядом двосторонніх переговорів з учасниками переговорного процесу, в цілому було схвалено рішення про відновлення офіційних засідань в форматі “5+2” з регулярністю один раз на три місяці. Перше таке засідання має відбутися у травні в Казахстані, який зараз головує в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, ескалація напруги почалася у Придністров’ї в 1989 році, коли в багатьох містах та районах почали проводитися референдуми про створення окремої Придністровської республіки. У березні 1992 році конфлікт переріс у збройні сутички між сторонами. Переговори про статус Придністров’я поновилися наприкінці 1992 року.

Зараз в Придністров’ї перебувають російські військові миротворці.