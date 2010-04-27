Королевська побачила в бюджеті хитрість Азарова

Уряд, аби бути послідовним, повинно було закласти в державний бюджет–2010 соціальні стандарти, що їх раніше відстоювали представники Партії регіонів. Проте «регіонали» не використали реальної можливості збільшити соціальні стандарти до обіцяного ними рівня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва, таку думку висловила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Уряд під час розробки бюджету повинен був виходити не з пропозицій представників Блоку Володимира Литвина, які були ухвалені в парламенті, а з розрахунків і пропозицій представників Партії регіонів», - каже депутат. На її думку, такий підхід до формування головного фінансового документа країни свідчив би про послідовність ПР і про готовність виконувати передвиборні обіцянки, адже вони ще півроку тому активно просували ідею значного підвищення соціальних стандартів. «Сьогодні «Регіони» не використали реальної можливості збільшити соціальні стандарти до обіцяного ними рівня», – заявила вона.

Н.Королевська відзначила, що різниця між пропозиціями Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (БЛ), Олександра ПЕКЛУШЕНКА (ПР) і Михайла ПАПІЄВА (ПР) суттєва. «Якщо взяти за основу законопроект М.ПАПІЄВА, то в ньому прожитковий мінімум, порівняно з прийнятим на підставі закону О.ЗАРУБІНСЬКОГО бюджетом, станом на 1 квітня 2010 повинен був бути вищим на 58 грн., мінімальна заробітна плата – на 16 грн. Законопроект, поданий О.ПЕКЛУШЕНКОМ, встановлював ще вищі стандарти: різниця з прожитковим мінімумом прийнятого держбюджету становить 796 грн., а з мінімальною заробітною платою – 866 грн.», – відзначила голова комітету ВР.

За її словами, бюджет повинен був розраховуватися на основі раніше озвучених Партією регіонів пропозицій, які вона відстоювала з літа минулого року, – адже виборці, які підтримали її, очікували заявленого підвищення прожиткового мінімуму і заробітної плати.

Нагадаємо, що законом, автором якого був представник Блоку Литвина О.ЗАРУБІНСЬКИЙ, встановлено: прожитковий мінімум з 1 листопада 2009 року становить 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., 1 грудня – 875 грн. Мінімальна зарплата, згідно з цим законом, з 1 листопада 2009 року повинна становити 744 грн., з 1 січня 2010 – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн. Закон про державний бюджет України на 2010 рік, прийнятий сьогодні Верховною Радою, грунтується на законі О.ЗАРУБІНСЬКОГО.

Водночас, раніше Партія регіонів відстоювала вищі соціальні стандарти. Законопроектом О.ПЕКЛУШЕНКА №5091-1 пропонувалося з 1 вересня 2009 року встановити прожитковий мінімум на рівні 1635 грн., а мінімальну заробітну плату – 1500 грн., а з 1 грудня 2009 підвищити її до 1750 грн.

У свою чергу, «регіонал» М.ПАПІЄВ у законопроекті №5091-2 пропонував з 1 жовтня 2009 року встановити прожитковий мінімум на рівні 897 грн., а в законопроекті №5091-3 встановити мінімальну заробітну плату з 1 жовтня 2009 року в розмірі 865 грн., а з 1 грудня – 900 грн.