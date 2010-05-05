Опозиція готова допомогти ПР в реалізації передвиборних обіцянок

Опозиція готова надати допомоги Партії регіонів у реалізації передвиборних обіцянок, направлених на розвиток української економіки.

Так прокоментувала голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА внесення до Верховної Ради законопроекту «Про введення податкових канікул для малого бізнесу», повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

За її словами, передвиборна ініціатива Партії регіонів з введення податкових канікул для малого бізнесу була позитивно сприйнята експертами і підприємцями. «Малий і середній бізнес у розвинених країнах становить основу економіки: на їх частку припадає до 70-80% ВВП, тоді як в нашій країні цей показник становить 10–15%, – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Тому у ситуації підйому економіки необхідно створити всі умови для розвитку малого, а на наступному етапі – середнього бізнесу, які стануть «антикризовою подушкою безпеки» для країни в майбутньому».

Згідно із зареєстрованим законопроектом, скористатися податковими канікулами зможуть тільки ті платники податків, які виробляють товари (окрім підакцизних), сільськогосподарську продукцію, а також надають побутові та інші послуги населенню. «Цей перелік дозволить виключити зловживання у податковій сфері і забезпечити підтримку саме тих підприємців, які потребують цього», - відзначила глава комітету ВР.

Запропонований законопроект повністю відповідає передвиборним обіцянкам Партії регіонів, наголосила вона. «Переконана, на сьогодні не існує жодних перешкод для того, щоб цей законопроект було прийнято. Надалі ми готові підтримати реалізацію інших здорових передвиборних обіцянок та ініціатив «Регіонів», направлених на розвиток української економіки», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Нормами законопроекту «Про введення податкових канікул для малого бізнесу» (№ 6354) пропонується до 31 грудня 2015 року звільнити фізичних осіб-підприємців, що здійснюють господарську діяльність на самостійній основі без залучення найманої праці, від сплати ряду податків і зборів: від податку на додану вартість; від податку на прибуток; від податку з доходів фізичних осіб; від податку на промисел; від плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; від збору за видачу дозволу на розміщення об`єктів торгівлі і сфери послуг.